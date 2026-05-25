La lesión de Messi fue una leve distensión y llegará sin problemas al Mundial

Lionel Messi llevó tranquilidad a la Selección argentina y a millones de hinchas luego de que los estudios médicos realizados tras su salida anticipada en el partido entre Inter Miami y Philadelphia Union descartaran una lesión de gravedad.

El capitán argentino sufrió una leve distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda, una molestia muscular que demandará entre 10 y 14 días de recuperación, por lo que llegaría sin inconvenientes al inicio del Mundial 2026.

La preocupación se había instalado el sábado por la noche cuando Messi pidió el cambio durante el segundo tiempo del triunfo de Inter Miami por 6 a 4. Bajo una intensa lluvia, el rosarino se tomó la parte posterior de la pierna izquierda y abandonó el campo de juego para dirigirse directamente al vestuario.

La situación generó alarma debido a que faltan apenas 16 días para el debut de la Selección argentina en la Copa del Mundo, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

Sin embargo, los estudios posteriores confirmaron que se trata de una lesión menor y descartaron cualquier complicación que pudiera poner en riesgo su presencia en la cita mundialista.

Tras el encuentro, el entrenador de Inter Miami, Guillermo Hoyos, había anticipado que la molestia podría estar relacionada con el desgaste físico y las condiciones del campo de juego.

“Estaba cansado y el campo estaba pesado. Ante la duda siempre uno trata de que no arriesgue”, explicó el entrenador al ser consultado por la salida del astro argentino.

Ahora resta saber si Messi podrá participar de los amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia, programados para los días 6 y 9 de junio en Estados Unidos. De todos modos, todo indica que estará en condiciones para el estreno mundialista frente a Argelia, previsto para el 16 de junio en Kansas.

Además de Messi, varios futbolistas que integran la base del plantel argentino arrastran distintas molestias físicas, entre ellos Cristian Romero, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás González y Emiliano Martínez, aunque el cuerpo técnico confía en contar con todos ellos para el comienzo del certamen.

Argentina integrará el Grupo J del Mundial 2026 y, tras el debut ante Argelia, enfrentará a Austria y Jordania en busca de la clasificación a la siguiente ronda.