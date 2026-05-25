Preocupación por Messi: salió lesionado en el último partido de Inter Miami previo al Mundial

La situación física de Lionel Messi volvió a generar preocupación luego de que el capitán argentino debiera abandonar anticipadamente un partido de Inter Miami por una molestia muscular sufrida en pleno encuentro de la Major League Soccer (MLS).

El delantero rosarino sintió una incomodidad en la parte posterior de una de sus piernas durante el segundo tiempo y, tras algunos movimientos en los que se lo observó con menor intensidad, pidió el cambio y dejó el campo de juego por decisión conjunta con el cuerpo técnico.

Aunque desde el club estadounidense evitaron brindar precisiones inmediatas sobre el diagnóstico, distintos medios deportivos señalaron que el futbolista será sometido a estudios médicos para determinar el alcance de la molestia y definir los tiempos de recuperación.

Por el momento, no existen indicios de una lesión grave, aunque el episodio encendió las alarmas tanto en Inter Miami como en la Selección argentina debido a la cercanía de futuros compromisos internacionales y a la necesidad de preservar el estado físico del jugador de cara al Mundial 2026.

A sus 38 años, Messi mantiene una planificación especial para administrar las cargas físicas y evitar lesiones derivadas de la acumulación de partidos, viajes y competencias. Desde su llegada a la MLS, el cuerpo técnico de Inter Miami y el de la Selección trabajan de manera coordinada para controlar los tiempos de descanso del campeón del mundo.

En las últimas semanas, el rosarino afrontó una intensa seguidilla de encuentros entre la liga estadounidense, torneos internacionales y compromisos con la Albiceleste, un contexto que especialistas suelen señalar como un factor de riesgo para este tipo de molestias musculares.

La situación adquiere especial relevancia por el horizonte deportivo que representa la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Aunque Messi nunca confirmó oficialmente si participará del torneo, en reiteradas ocasiones dejó abierta la posibilidad de intentar llegar en condiciones competitivas.

Mientras se aguarda un parte médico oficial, desde el entorno de la Selección argentina siguen de cerca la evolución del capitán y priorizan evitar una lesión de mayor gravedad o posibles recaídas.

La preocupación también se refleja en el fútbol estadounidense, donde Messi se convirtió en la principal figura de la MLS desde su desembarco en Inter Miami. Su presencia elevó notablemente la repercusión internacional del torneo y cada noticia vinculada a su estado físico genera un fuerte impacto entre hinchas, medios y patrocinadores.

