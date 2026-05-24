Belgrano hizo historia: superó a River en una final inolvidable y se consagró campeón

Belgrano de Córdoba escribió este domingo la página más importante de su historia futbolística al vencer 3 a 2 a River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes y consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026, logrando así el primer título de Primera División para el club de Alberdi.

En una final vibrante y cambiante, el equipo cordobés reaccionó dos veces ante la desventaja y terminó desatando una celebración histórica para todo el pueblo pirata.

El encuentro comenzó mejor para Belgrano, que salió decidido a asumir el protagonismo desde el inicio. Primero, Santiago Beltrán respondió con una gran atajada ante un cabezazo de Lucas Passerini, y poco después Lucas Zelarayán estuvo cerca de abrir el marcador con un remate que pasó muy cerca del palo.

Sin embargo, cuando River logró equilibrar el trámite, golpeó primero. Marcos Acuña controló una pelota de gran manera, habilitó a Tomás Galván y, tras un error defensivo de Emiliano Rigoni, el ex Colón envió el centro para que Facundo Colidio definiera y pusiera el 1 a 0 para el Millonario.

La respuesta de Belgrano llegó rápidamente. A la salida de un córner desde la izquierda, Leonardo Morales ganó de cabeza dentro del área y marcó el empate 1 a 1 antes de la media hora de juego.

En el arranque del segundo tiempo, el Pirata volvió a avisar con un tiro libre de Zelarayán que volvió a rozar el palo, aunque nuevamente River golpeó en el momento justo.

Tras una gran jugada individual de Colidio, Tomás Galván recibió dentro del área y definió de puntín para establecer el 2 a 1 en favor del conjunto dirigido por Eduardo Coudet.

Pero el partido volvió a cambiar de manera drástica minutos más tarde. Luego de una larga revisión en el VAR, el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó penal por una mano de Lautaro Rivero dentro del área.

El encargado de ejecutar fue Nicolás “Uvita” Fernández, que definió con precisión para poner nuevamente el empate y devolverle la ilusión al conjunto cordobés.

Impulsado por el clima del Kempes y por el envión anímico, Belgrano fue por más y encontró el gol del campeonato pocos minutos después.

Tras un centro defectuoso de Franco Vázquez que la defensa de River no logró despejar, volvió a aparecer Uvita Fernández, quien definió de manera poco convencional para marcar el 3 a 2 definitivo.

El cierre encontró a River desordenado y desesperado, mientras Belgrano resistió los últimos intentos del equipo de Marcelo Gallardo hasta que llegó el pitazo final que desató la locura celeste.

De esta manera, el Pirata consiguió el primer campeonato de Primera División de su historia y sumó una estrella histórica para el fútbol cordobés.