Colón juega ante Mitre en Santa Fe por una nueva fecha de la Primera Nacional

Colón recibirá este domingo a Mitre de Santiago del Estero en el estadio Brigadier López, en el marco de la fecha 15 de la Primera Nacional, con el objetivo de sumar un triunfo que le permita seguir prendido en la pelea dentro de la categoría.

El encuentro comenzará a las 18 horas, contará con el arbitraje de Álvaro Carranza y podrá verse en vivo a través de LPF Play.

Para este compromiso, el entrenador Ezequiel Medrán deberá realizar una modificación importante en el mediocampo debido a la ausencia de Federico Lertora, quien quedó temporalmente afuera por una lesión muscular.

Su lugar sería ocupado por Darío Sarmiento, que se movería como enlace, una variante que además obligaría al cuerpo técnico a modificar el esquema táctico habitual del equipo rojinegro.

De esta manera, la probable formación de Colón tendría a Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Rasmussen u Olmedo y Leandro Allende; Julián Marcioni, Matías Muñoz, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Darío Sarmiento y Alan Bonansea.

Por el lado de Mitre, el equipo dirigido por Cristian Mazzón llegaría con Joaquín Ledesma; Iván Antunes, Pablo Minissale, Daniel Abello y Franco Ferrari; Martín Vázquez, Juan Alessandroni y Santiago Rosales; Agustín Ramírez, Marcos Machado y Rodrigo González.

El partido marcará una nueva presentación del Sabalero en Santa Fe antes del receso del campeonato, en una etapa clave para las aspiraciones del equipo en la lucha por el ascenso.