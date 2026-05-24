Franco Colapinto buscará sumar puntos en Canadá largando desde el top ten

Franco Colapinto afrontará este domingo una nueva presentación en la Fórmula 1 con grandes expectativas luego de conseguir una destacada clasificación en el Gran Premio de Canadá, donde largará desde el décimo puesto con Alpine.

El piloto argentino logró avanzar hasta la Q3 en el circuito Gilles Villeneuve y volvió a superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien partirá desde el 14º lugar.

El pilarense llega en un muy buen momento después de completar un sólido fin de semana en Montreal. Además de meterse entre los diez mejores de la clasificación, también tuvo una buena actuación en la carrera sprint, donde finalizó noveno tras recuperar cuatro posiciones y quedar muy cerca de sumar puntos.

En la tanda clasificatoria principal, Colapinto fue mejorando sus tiempos en cada instancia: terminó 13º en la Q1, avanzó al décimo puesto en la Q2 y logró mantenerse dentro del top ten en la fase decisiva.

La actuación toma mayor relevancia teniendo en cuenta que el argentino había comenzado el fin de semana con dificultades en las prácticas libres, donde no pudo trabajar con normalidad junto al equipo.

Ahora, el desafío será sostener ese rendimiento en carrera. Además, las condiciones climáticas podrían jugar un papel importante, ya que existe pronóstico de lluvia sobre Montreal y varias escuderías analizan estrategias alternativas.

Desde Alpine destacaron el rendimiento del argentino durante todo el fin de semana. El jefe del equipo, Steve Nielsen, aseguró que Colapinto logró colocarse en una “posición competitiva” tras la mejora del auto respecto al viernes.

También hubo elogios por parte de Flavio Briatore, histórico dirigente vinculado a la escudería, quien celebró públicamente la clasificación del argentino y destacó el ingreso del equipo nuevamente a la Q3.

La pole position quedó en manos de George Russell con Mercedes, seguido por su compañero Kimi Antonelli. Detrás largarán los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

La carrera del Gran Premio de Canadá comenzará este domingo a las 17 horas de Argentina y se disputará a 70 vueltas en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.