Aprehendieron a un joven con marihuana durante un procedimiento policial

Personal del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé realizó un procedimiento preventivo en la vecina ciudad de Sauce Viejo que terminó con el secuestro de estupefacientes y la aprehensión de un joven de 25 años.

El operativo se desarrolló durante la tarde del sábado en la zona de calle 8 y 17, donde los efectivos llevaron adelante tareas de control e identificación de personas.

En el marco del palpado de seguridad, los uniformados encontraron entre las pertenencias del joven un frasco de vidrio y un envoltorio con material vegetal.

Posteriormente, se realizaron las pruebas de campo correspondientes, las cuales arrojaron resultado positivo para marihuana, con un pesaje aproximado de 40 gramos.

Como resultado del procedimiento, el involucrado fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Justicia mientras se desarrollan las actuaciones de rigor.