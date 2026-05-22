Colapinto largará 13º la carrera sprint de este sábado en Canadá

Franco Colapinto largará desde el 13º puesto en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá, en un nuevo fin de semana de actividad de la Fórmula 1. El piloto argentino logró avanzar hasta la segunda instancia de la clasificación sprint pese a haber comenzado la jornada con inconvenientes mecánicos en su Alpine.

Durante la primera práctica libre, el pilarense prácticamente no pudo girar debido a un problema en su monoplaza. Según informó el equipo Alpine, el auto sufrió un cambio de batería, una modificación permitida reglamentariamente hasta dos veces por temporada sin penalización. En caso de volver a realizarla, el argentino será sancionado.

Luego de superar ese contratiempo, Colapinto salió a pista en la clasificación sprint y consiguió meterse entre los mejores 15 tiempos. En su primera vuelta rápida marcó un registro de 1:15.484, que lo ubicó momentáneamente en el décimo lugar.

Más tarde, una bandera roja provocada por un accidente de Fernando Alonso interrumpió la actividad y favoreció al argentino, ya que varios pilotos no pudieron mejorar sus tiempos y Colapinto logró asegurar su pase a la SQ2.

En la segunda tanda, el piloto de Alpine volvió a mejorar su rendimiento y registró un tiempo de 1:14.702. Sin embargo, sobre el cierre fue superado por Carlos Sainz y terminó cayendo al 13º puesto.

La carrera sprint se disputará este sábado desde las 13 horas de Argentina, mientras que la clasificación para el Gran Premio principal del domingo comenzará a las 17.

Por su parte, el compañero de equipo de Colapinto, Pierre Gasly, quedó eliminado en la primera instancia y largará desde el 19º lugar.

La pole para la sprint quedó en manos de George Russell, seguido por su compañero de Mercedes, Kimi Antonelli. El tercer lugar fue para Lando Norris.