Unión perdió con Independiente y quedó eliminado de la Copa Argentina

Por Santotomealdía



Unión perdió 2 a 0 frente a Independiente en Rosario y quedó eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina, en un partido que quedó condicionado muy temprano por la expulsión de Maizon Rodríguez. El equipo de Leonardo Madelón jugó casi 70 minutos con un futbolista menos y cerró el semestre con un sabor amargo tras una nueva eliminación.

El Tatengue había comenzado mejor el encuentro y generó situaciones claras en los primeros minutos, pero dos golazos de tiro libre del conjunto de Avellaneda cambiaron por completo el desarrollo del partido. Santiago Montiel abrió el marcador a los 5 minutos y, poco después de la roja a Rodríguez, Maximiliano Gutiérrez amplió la diferencia para el Rojo.

Unión había tenido una chance clarísima apenas iniciado el encuentro. Lautaro Vargas probó desde afuera del área, Rodrigo Rey dio rebote y Lucas Menossi tuvo el gol, aunque el arquero volvió a responder para salvar a Independiente.

Sin embargo, a los 5 minutos llegó el primer golpe. Tras una infracción cerca del área, Santiago Montiel ejecutó un tiro libre perfecto y clavó el balón en el ángulo derecho del arco defendido por Matías Mansilla, que nada pudo hacer pese a la estirada.

A pesar del impacto del gol, el equipo rojiblanco siguió buscando y volvió a generar peligro. A los 15 minutos, Juan Pablo Ludueña apareció por derecha y metió un pase al medio que Agustín Colazo no logró controlar con precisión ante la salida de Rey.

Más tarde, a los 21, Unión desperdició otra ocasión clara cuando Mateo Del Blanco envió un centro que Cristian Tarragona bajó con criterio, aunque nuevamente Colazo falló en la definición.

El partido terminó de complicarse segundos después. Maizon Rodríguez, que ya estaba amonestado por la falta que derivó en el primer gol, sujetó a Gabriel Ávalos y el árbitro Sebastián Zunino le mostró la segunda amarilla y luego la tarjeta roja.

De esa infracción llegó el segundo tanto de Independiente. A los 23 minutos, Maximiliano Gutiérrez ejecutó otro tiro libre impecable y puso el 2 a 0 con un remate al ángulo izquierdo.

Después de ese tramo demoledor, el Rojo manejó el partido con tranquilidad ante un Unión golpeado anímicamente y condicionado por la inferioridad numérica. Incluso, el conjunto de Avellaneda estuvo más cerca del tercero que el Tatengue del descuento.

Sobre el cierre del primer tiempo, los futbolistas rojiblancos le reclamaron a Zunino una supuesta mano de Juan Fedorco en la jugada previa a la expulsión de Rodríguez.

Para el complemento, Madelón movió el banco e hizo ingresar a Augusto Solari por Agustín Colazo. Sin embargo, a Unión le costó muchísimo generar situaciones claras.

La oportunidad más importante llegó a los 22 minutos, cuando Tarragona quedó mano a mano con Rey tras una corrida por derecha, pero intentó definir por arriba y el remate se fue desviado.

Independiente, aún sin acelerar demasiado, siguió mostrando mayor peligro y estuvo cerca del tercer gol con un remate de Montiel que pegó en el palo y otra acción en la que Lautaro Vargas salvó sobre la línea.

De esta manera, Unión cerró el primer semestre del año con dos eliminaciones consecutivas: primero en el Torneo Apertura ante Belgrano y ahora en la Copa Argentina frente a Independiente.