Alí: “Una escritura es la tranquilidad de saber que el techo propio está protegido”

El concejal Fernando “Turco” Alí destacó la importancia de las políticas de regularización dominial impulsadas por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en el marco de una nueva entrega de escrituras a familias de la ciudad.

Durante la jornada, 20 familias de Santo Tomé recibieron la documentación que acredita formalmente la titularidad de sus viviendas, lo que les permitirá contar con mayor seguridad jurídica sobre sus hogares. Al respecto, valoró que "una escritura es mucho más que un papel firmado".

“Hoy es un día de profundas emociones para muchas familias de nuestra ciudad. Recibir una escritura significa cerrar años de esfuerzo, espera y sacrificio”, expresó el edil.

Además, Alí valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y agradeció al gobernador y a la ministra de Desarrollo Humano por impulsar este tipo de políticas vinculadas al acceso a la vivienda y al arraigo de las familias santotomesinas.

En ese sentido, sostuvo que “una escritura representa tranquilidad, estabilidad y la seguridad de saber que el techo propio está protegido”.

La actividad se desarrolló en el marco de los programas provinciales de regularización dominial, orientados a garantizar el acceso formal a la propiedad y brindar mayor estabilidad a familias de distintos puntos de la provincia.



