La Justicia anuló las elecciones de la UOM, desplazó a Abel Furlán e intervino el gremio

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló las elecciones nacionales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), dejó sin efecto la reelección de Abel Furlán como secretario general e intervino el gremio por 180 días.

La decisión fue tomada por la Sala VIII del tribunal laboral tras detectar irregularidades en los comicios realizados en marzo pasado, especialmente en la seccional Campana, donde se originó una denuncia impulsada por la opositora Lista Naranja.

Según el fallo, las elecciones locales y nacionales eran “inescindibles”, por lo que la nulidad de una arrastró a la otra. Los jueces también ordenaron el “cese inmediato” de Furlán y del resto de las autoridades electas.

Además, declararon la acefalía del sindicato y designaron como interventor judicial al abogado Alberto Biglieri, quien deberá convocar a nuevos comicios en un plazo de seis meses.

Entre las principales observaciones, el tribunal cuestionó la custodia de las urnas durante tres días sin garantías suficientes y señaló que la conducción sindical avanzó con la elección nacional pese a una medida cautelar que había ordenado suspenderla.

Para los magistrados, la intervención judicial es “el único remedio posible” para restablecer la legalidad institucional y garantizar un proceso electoral transparente.