Piden incorporar a los biocombustibles al directorio de YPF y elevar las tasas de corte

Por Santotomealdía

El diputado provincial Mariano Cuvertino (Unidos-PS) presentó en la sesión de este jueves un proyecto de comunicación para solicitar al Ejecutivo provincial gestiones ante el Gobierno nacional con el objetivo de incorporar a los sectores productores de biocombustibles al directorio de YPF y elevar las tasas de corte.

Según explicó el legislador, la iniciativa busca avanzar en una política energética integral que contemple tanto la producción de combustibles fósiles como de biocombustibles. En ese marco, remarcó el rol estratégico de Santa Fe, que produce cerca del 80% del biodiesel del país.

“Argentina no solo es productora de energías fósiles, también es productora de biocombustible”, sostuvo Cuvertino, quien cuestionó lo que definió como una política “errática” del Gobierno nacional respecto al sector.

El diputado vinculó el planteo con el impacto internacional sobre el precio del petróleo, especialmente a partir del conflicto en el estrecho de Ormuz. Según indicó, cuando aumenta el valor del barril, también sube el precio de los combustibles y el Gobierno nacional recurre nuevamente al biodiesel para compensar esos incrementos.

“Hay que dejar de actuar de manera arbitraria y mirar esto como una cadena integrada que nos pueda permitir a los argentinos ponernos en una posición muy ventajosa en el mundo”, afirmó.

Además, sostuvo que elevar los cortes permitiría fortalecer a las pymes productoras de biodiesel de la provincia, aumentar la producción, generar mayor escala y mejorar la competitividad del sector.

Cuvertino también destacó la reciente visita del presidente de YPF a la refinería de San Lorenzo para conocer la experiencia Santa Fe Bio, hecho que consideró como una muestra del potencial que tiene la integración energética en el país.