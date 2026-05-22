AMSAFE llevó la Carpa Blanca a San Javier con actividades en defensa de la educación pública

La Carpa Blanca de la Dignidad Docente continuó este jueves su recorrida por la provincia de Santa Fe y desarrolló una intensa jornada de actividades en la Plaza San Martín de la ciudad de San Javier, con propuestas de formación, debate, expresiones culturales y espacios de organización sindical.

La iniciativa impulsada por AMSAFE reunió a docentes, estudiantes, jubilados y representantes de distintas organizaciones sociales y educativas, en una convocatoria centrada en la defensa de la escuela pública y de los derechos laborales del sector docente.

Durante la jornada se realizaron paneles, talleres y actividades abiertas a la comunidad. Uno de los espacios destacados fue el panel “Más allá de los actos escolares”, que marcó el cierre de la formación en efemérides y propuso reflexionar sobre la enseñanza de la memoria colectiva desde una mirada crítica y democrática.

También se llevó adelante un encuentro presencial correspondiente a la formación “Construir Educación Intercultural en la Escuela”, con la participación de las profesoras María Claudia Villarreal y Verónica Greca, quienes abordaron la necesidad de fortalecer prácticas pedagógicas vinculadas a la diversidad cultural y territorial.

En paralelo, se desarrolló un panel de Política Sindical encabezado por el secretario general de AMSAFE Provincial, Rodrigo Alonso; la secretaria adjunta Patricia Hernández; y el delegado seccional de AMSAFE San Javier, Mario Mendoza.

Durante ese espacio, los dirigentes remarcaron la importancia de sostener la unidad y la organización colectiva frente al contexto de ajuste sobre la educación pública.

La actividad incluyó además intervenciones artísticas, talleres culturales, clases abiertas de baile, confección de escarapelas y propuestas impulsadas por jubilados y jubiladas, que se desarrollaron a lo largo de toda la tarde en la plaza central de San Javier.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el homenaje a quienes participaron históricamente de la Carpa Blanca docente, en reconocimiento a su compromiso y militancia en una de las expresiones más representativas de la lucha educativa en la Argentina.

Desde AMSAFE destacaron que la recorrida provincial de la Carpa Blanca busca consolidarse como un espacio de encuentro, memoria y resistencia en defensa de la educación pública y los derechos de las y los trabajadores de la educación.