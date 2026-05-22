Nacionales — 22.05.2026 —
Un incendio en una subestación de Edesur dejó a 100.000 usuarios sin luz en CABA
El incidente ocurrió durante la madrugada en Caballito y afectó a distintos barrios porteños y localidades del conurbano bonaerense. El servicio se normalizó horas más tarde.
Un incendio seguido de una explosión en una subestación eléctrica de Edesur provocó esta madrugada un masivo corte de luz que afectó a más de 100.000 usuarios en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades del conurbano bonaerense.
El incidente ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en la subestación Centenario, ubicada en el barrio porteño de Caballito, y obligó a interrumpir el suministro eléctrico por razones de seguridad.
Los barrios más afectados en la Ciudad fueron Caballito, Almagro, Villa Crespo, La Paternal, Villa General Mitre y Barrio La Unión, mientras que en el conurbano se registraron cortes en Ezeiza, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Lomas de Zamora y Quilmes.
Tras la explosión, varias dotaciones de bomberos y personal técnico de Edesur trabajaron en el lugar para controlar el incendio y restablecer el servicio.
Según informó la empresa, poco después de las 6 todavía permanecían sin luz unos 73.000 usuarios, aunque con el correr de la mañana el número comenzó a descender de manera progresiva hasta llegar a 24.000 afectados cerca de las 7.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, Edesur señaló que el incidente se originó en “un transformador de la Subestación Centenario” y explicó que el suministro fue interrumpido “por razones de seguridad”.
La compañía también indicó que, luego de distintas maniobras técnicas, logró recuperar el servicio “para más del 70% de los clientes inicialmente afectados” y adelantó que la restitución total se realizaría “en etapas”.
Finalmente, minutos antes de las 9 de la mañana, la empresa comunicó que el suministro había sido restablecido en su totalidad para todos los usuarios afectados.
Durante las primeras horas posteriores al episodio, distintas zonas cercanas a la subestación permanecieron completamente a oscuras. Vecinos y comerciantes reportaron complicaciones por la falta de energía y describieron escenas de calles vacías y sin iluminación en plena madrugada.