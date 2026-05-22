Un incendio en una subestación de Edesur dejó a 100.000 usuarios sin luz en CABA

Un incendio seguido de una explosión en una subestación eléctrica de Edesur provocó esta madrugada un masivo corte de luz que afectó a más de 100.000 usuarios en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades del conurbano bonaerense.

El incidente ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en la subestación Centenario, ubicada en el barrio porteño de Caballito, y obligó a interrumpir el suministro eléctrico por razones de seguridad.

Los barrios más afectados en la Ciudad fueron Caballito, Almagro, Villa Crespo, La Paternal, Villa General Mitre y Barrio La Unión, mientras que en el conurbano se registraron cortes en Ezeiza, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Lomas de Zamora y Quilmes.

Tras la explosión, varias dotaciones de bomberos y personal técnico de Edesur trabajaron en el lugar para controlar el incendio y restablecer el servicio.

Según informó la empresa, poco después de las 6 todavía permanecían sin luz unos 73.000 usuarios, aunque con el correr de la mañana el número comenzó a descender de manera progresiva hasta llegar a 24.000 afectados cerca de las 7.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Edesur señaló que el incidente se originó en “un transformador de la Subestación Centenario” y explicó que el suministro fue interrumpido “por razones de seguridad”.

La compañía también indicó que, luego de distintas maniobras técnicas, logró recuperar el servicio “para más del 70% de los clientes inicialmente afectados” y adelantó que la restitución total se realizaría “en etapas”.

Finalmente, minutos antes de las 9 de la mañana, la empresa comunicó que el suministro había sido restablecido en su totalidad para todos los usuarios afectados.

Durante las primeras horas posteriores al episodio, distintas zonas cercanas a la subestación permanecieron completamente a oscuras. Vecinos y comerciantes reportaron complicaciones por la falta de energía y describieron escenas de calles vacías y sin iluminación en plena madrugada.