Pep Guardiola dejará Manchester City tras una década histórica

Manchester City confirmó este viernes que Pep Guardiola dejará de ser el entrenador del equipo al finalizar la actual temporada, poniendo fin a un ciclo histórico de diez años en el club inglés, donde conquistó 20 títulos y transformó al conjunto celeste en una de las grandes potencias del fútbol europeo.

El técnico español, de 55 años, dirigirá su último partido este domingo frente a Aston Villa y luego asumirá un nuevo rol como embajador del City Football Group, según informó oficialmente la institución.

En esa nueva función, Guardiola participará en proyectos especiales del grupo empresario y brindará asesoramiento técnico a los distintos clubes que integran la estructura global del City.

La salida del ex entrenador de Barcelona y Bayern Múnich marca el cierre de una etapa histórica en Manchester City, donde obtuvo seis títulos de Premier League, una Champions League y múltiples consagraciones nacionales e internacionales desde su llegada en 2016.

Más allá de los títulos, Guardiola dejó una huella profunda en el fútbol inglés a partir de un estilo de juego que revolucionó a la Premier League y convirtió al City en uno de los equipos más dominantes de la última década.

“¡Vaya época que hemos vivido juntos!”, expresó el entrenador en el comunicado difundido por el club. “No me pregunten los motivos por los que me voy. No hay motivo, pero, en lo más profundo de mí, sé que es mi momento”, agregó.

“Nada es eterno. Si lo fuera, yo seguiría aquí. Eternos serán el sentimiento, la gente, los recuerdos y el amor que tengo por mi Manchester City”, sostuvo Guardiola en su mensaje de despedida.

La noticia había comenzado a tomar fuerza el pasado lunes, cuando se filtró la posibilidad de su salida, aunque el entrenador evitó dar precisiones sobre su futuro luego de que el equipo perdiera la pelea por el título de la Premier League ante Arsenal.

De cara a la sucesión, el principal candidato a ocupar el cargo sería Enzo Maresca, actual entrenador de Chelsea y ex integrante del cuerpo técnico de Guardiola durante su etapa en el City.