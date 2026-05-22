Anuncian una baja progresiva de retenciones para el agro

El presidente Javier Milei anunció una nueva reducción de retenciones para distintos sectores exportadores y ratificó que el Gobierno avanzará con una baja gradual de impuestos “hasta exterminar la inflación” y consolidar el equilibrio fiscal.

El anuncio fue realizado durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde el mandatario confirmó una disminución de los derechos de exportación para el trigo y la cebada, que pasarán del 7,5% al 5,5% a partir de junio de este año.

Además, adelantó que desde enero de 2027 comenzará una reducción progresiva de las retenciones a la soja, que se extenderá hasta 2028 “si nosotros reelegimos”, según expresó. De acuerdo con lo planteado por el jefe de Estado, las alícuotas bajarán entre un cuarto y medio punto porcentual por mes, dependiendo de la evolución de la recaudación.

Milei también anunció que desde julio de 2026 y hasta junio de 2027 habrá “retenciones cero” para sectores industriales como la industria automotriz, petroquímica y de maquinaria.

“Vamos a seguir bajando retenciones y achicando el tamaño del gasto público para devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde”, sostuvo el Presidente ante empresarios y representantes del sector agropecuario.

Durante su discurso, Milei volvió a cuestionar la presión tributaria y afirmó que “los impuestos son un robo” y que la misión de su gestión es “achicar el Estado para bajar impuestos”. En ese sentido, remarcó que el Gobierno mantendrá el equilibrio fiscal “hasta las últimas consecuencias”.

El mandatario también defendió el rumbo económico de la administración libertaria y destacó indicadores vinculados al crecimiento y las exportaciones. Según afirmó, Argentina registró un crecimiento interanual del 5,5% y alcanzó un “nuevo récord histórico” en exportaciones, con una suba del 33%.

Al mismo tiempo, volvió a cargar contra la oposición al sostener que durante el año pasado existió “un intento de golpe de Estado” impulsado por sectores políticos y económicos que, según dijo, buscaron desestabilizar al Gobierno mediante leyes que comprometían el equilibrio fiscal.

En otro tramo de su exposición, Milei reivindicó al sector agropecuario y aseguró que “es imperdonable lo que le hicieron al campo durante décadas”, al cuestionar los modelos económicos anteriores por haber utilizado al sector “para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes”.

El acto contó con la presencia de funcionarios del Gabinete nacional, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el canciller Pablo Quirno, entre otros representantes del Gobierno nacional.