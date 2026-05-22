Unión enfrenta a Independiente por un lugar en los octavos de final de la Copa Argentina

Unión e Independiente se enfrentarán este viernes desde las 20 en Rosario, por los 16avos de final de la Copa Argentina, en un partido que marcará el cierre del primer semestre para ambos equipos y que pondrá en juego el boleto a los octavos de final del certamen.

El encuentro se disputará en el estadio Marcelo Bielsa, contará con el arbitraje de Sebastián Zunino y será televisado por TyC Sports. El ganador de la serie avanzará a la próxima instancia, donde ya espera Atlético Tucumán tras eliminar a Talleres de Córdoba.

El Tatengue intentará recuperarse luego de la eliminación sufrida ante Belgrano en los cuartos de final del Torneo Apertura, aunque llega a este compromiso respaldado por una campaña que tuvo momentos positivos y que mostró una mejora futbolística desde la llegada de Leonardo Madelón.

En la Copa Argentina, Unión dejó en el camino a Agropecuario luego de imponerse 2-0 con un doblete de Cristian Tarragona, quien volvería a ser una de las referencias ofensivas del equipo santafesino.

Para este encuentro, Madelón analiza una formación con Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón y Brahian Cuello o Lucas Menossi; Cristian Tarragona y Agustín Colazo.

Independiente, por su parte, también buscará cerrar el semestre con una sonrisa después de semanas complicadas tanto desde lo futbolístico como en lo institucional. El equipo de Gustavo Quinteros todavía arrastra las secuelas de la eliminación en el Torneo Apertura ante Rosario Central y apuesta a la Copa Argentina para cambiar la imagen antes del inicio de la segunda parte del año.

El Rojo llegó a esta instancia luego de superar por 4-2 a Atenas de Río Cuarto, en un partido donde tuvieron protagonismo varios juveniles.

La probable formación de Independiente tendría a Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz y Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci e Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel y Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.