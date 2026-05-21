Con el impulso de su gran actuación en Miami, Colapinto vuelve a la acción en Canadá

El piloto argentino Franco Colapinto disputará este fin de semana el Gran Premio de Canadá, correspondiente a una nueva fecha del campeonato de Fórmula 1, en un contexto marcado por el gran rendimiento que mostró en la última carrera disputada en Miami.

La actividad se desarrollará en el tradicional Circuito Gilles Villeneuve, ubicado en Montreal, que cuenta con una extensión de 4,361 kilómetros y 14 curvas.

Colapinto llega a esta competencia luego de conseguir el mejor resultado de su trayectoria en la Fórmula 1, tras finalizar séptimo en el Gran Premio de Miami disputado hace tres semanas.

Durante aquel fin de semana, el piloto argentino de Alpine se mostró competitivo tanto en clasificación como en carrera, manteniendo un ritmo sólido y prácticamente sin cometer errores.

Gracias a ese resultado, Colapinto acumula actualmente siete puntos y se ubica en el undécimo puesto del campeonato de pilotos.

En la pelea por el título, el líder del campeonato es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien ganó las últimas tres carreras y suma 100 puntos. Lo siguen su compañero de equipo, el británico George Russell, con 80 unidades, y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), con 59.

El top cinco se completa con los británicos Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari), ambos con 51 puntos.

Cronograma del GP de Canadá

La actividad comenzará este viernes con la práctica libre a las 13:30 y continuará con la clasificación para la carrera sprint desde las 17:30.

El sábado se disputará la sprint a las 13 y posteriormente la clasificación principal a las 17.

Finalmente, la carrera principal del Gran Premio de Canadá se correrá el domingo desde las 17.

La última edición de esta competencia fue ganada por George Russell, quien se impuso por apenas 228 milésimas sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). En aquella oportunidad, Colapinto finalizó en el decimotercer lugar.