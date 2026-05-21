Según el INDEC, la actividad económica tuvo una suba del 5,5% en marzo

La actividad económica registró en marzo una suba interanual del 5,5%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a través del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

El indicador oficial mostró además una recuperación respecto de febrero, ya que en la medición desestacionalizada la actividad avanzó 3,5% frente al mes anterior. De esta manera, el EMAE acumuló un crecimiento del 1,7% durante el primer trimestre de 2026.

De acuerdo al informe difundido por el organismo, 14 de los 15 sectores relevados registraron mejoras interanuales durante marzo.

Entre los rubros con mayores subas se destacaron:

Pesca: 30,9%

30,9% Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 17,9%

17,9% Explotación de minas y canteras: 16,3%

16,3% Intermediación financiera: 8,8%

8,8% Construcción: 7,6%

Además, el INDEC señaló que la actividad vinculada a la agricultura y la ganadería fue la de mayor incidencia positiva sobre el crecimiento general del indicador, seguida por la industria manufacturera y la explotación minera.

“La suma de estos sectores aportó 2,7 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE”, indicó el informe oficial.

En contraste, solo un sector mostró una variación negativa en comparación con marzo del año pasado: Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, que registró una caída del 1,2%.

Tras la difusión de los datos, el presidente Javier Milei celebró el resultado con un mensaje publicado en redes sociales: “Actividad volando! Todo marcha acorde al plan. MAGA. VLLC!”.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que “el nivel de actividad económica alcanzó un nuevo máximo histórico en marzo” y destacó que el indicador de tendencia-ciclo acumuló “25 meses consecutivos de crecimiento”.