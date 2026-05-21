Jornada sangrienta en Honduras: al menos 20 muertes en dos masacres

Honduras vivió este jueves una de las jornadas más violentas del año, con al menos 20 personas asesinadas en dos hechos armados ocurridos en el norte del país y vinculados al creciente clima de violencia que atraviesa la región.

El episodio más grave se registró en el sector de Palmeras, en la zona de Paso Aguán, municipio de Trujillo, departamento de Colón, donde al menos 14 personas fueron asesinadas dentro de una finca de palma africana.

Según reportes preliminares, las víctimas serían trabajadores rurales que se dirigían a iniciar sus tareas cuando fueron interceptados por hombres armados que abrieron fuego con armas de grueso calibre.

Entre los fallecidos habría 11 hombres y 3 mujeres, cuyos cuerpos fueron encontrados tanto dentro del predio como en sectores cercanos a la finca.

La masacre ocurrió en la región del Bajo Aguán, una de las zonas más conflictivas de Honduras debido a las disputas agrarias, conflictos por tierras y la presencia de estructuras armadas vinculadas al crimen organizado.

Horas después, otro violento episodio sacudió la frontera entre Honduras y Guatemala. En la aldea de Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés, se produjo un fuerte enfrentamiento entre agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y presuntos integrantes de una banda criminal.

El tiroteo ocurrió durante un operativo antidrogas y dejó, según versiones preliminares, al menos seis policías muertos, además de varios heridos y uniformados desaparecidos.

De acuerdo a la información difundida por medios hondureños, los efectivos fueron recibidos a tiros al intentar ingresar a una vivienda señalada como punto de operaciones del narcotráfico.

Tras el enfrentamiento, las autoridades ordenaron el cierre temporal del paso fronterizo de Corinto y desplegaron operativos militares y policiales en distintos sectores de la región.

La Secretaría de Seguridad de Honduras confirmó además que reforzará las intervenciones tanto en Colón como en Cortés para intentar identificar a los responsables y recuperar el control territorial.

La región norte del país atraviesa desde hace años una fuerte escalada de violencia asociada al narcotráfico, tráfico de armas, conflictos territoriales y presencia de grupos criminales, una situación que en las últimas horas volvió a mostrar niveles extremos de violencia armada.