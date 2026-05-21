Copa Sudamericana: con un gol agónico, River empató ante Bragantino y quedó a un paso de octavos

River Plate empató 1-1 con Bragantino en el estadio Monumental por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana y dejó pendiente la clasificación a los octavos de final, aunque continúa como líder de la zona.

El equipo brasileño se puso en ventaja a los 34 minutos del primer tiempo a través de Alix Vinicius De Souza, que aprovechó una pelota aérea para vencer a Franco Armani y silenciar momentáneamente al Monumental.

Con la mira puesta en la final del Torneo Apertura del próximo domingo ante Belgrano en Córdoba, Eduardo “Chacho” Coudet decidió preservar a varios habituales titulares y presentó una formación alternativa que tuvo dificultades para generar juego y profundidad durante gran parte del encuentro.

River intentó reaccionar en el complemento, pero recién encontró el empate en tiempo de descuento. A los 48 minutos de la segunda parte apareció Lautaro Pereyra para empujar la pelota al fondo de la red y rescatar un punto clave para el conjunto de Núñez.

Con este resultado, el Millonario se mantiene como líder del Grupo H con 11 puntos y quedó muy cerca de asegurar la clasificación directa a los octavos de final. Ahora deberá esperar lo que ocurra este jueves entre Carabobo y Blooming, partido que se jugará en Paraguay luego de que Conmebol retirara la localía a los clubes bolivianos por la situación social que atraviesa ese país.

Si el conjunto venezolano no consigue una victoria, River llegará clasificado a la última fecha. En caso contrario, definirá el pase a octavos en la sexta jornada cuando reciba a Blooming en el Monumental.

Más allá del empate, el foco principal del equipo de Coudet está puesto en la final del próximo domingo frente a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes, donde River buscará sumar un nuevo título y darle al entrenador su primera consagración desde que asumió como reemplazante de Marcelo Gallardo.