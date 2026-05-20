Nuevo puente: impulsan medidas para anticipar consecuencias en la circulación y la actividad comercial

Por Santotomealdía



El concejal Guillermo Rey Leyes mantuvo una reunión con la presidenta del Centro Comercial de nuestra ciudad para analizar el posible impacto que tendrá la construcción del nuevo puente entre nuestra ciudad y Santa Fe sobre la circulación, la actividad comercial y la dinámica urbana.

En ese marco, el edil informó que presentó un proyecto en el Concejo Municipal solicitando al Ejecutivo local que detalle cómo prevé abordar las consecuencias que podrían generarse durante el desarrollo de la obra impulsada por el Gobierno provincial.

Según explicó Rey Leyes en sus redes sociales, la iniciativa busca anticipar posibles complicaciones vinculadas al tránsito y al funcionamiento de distintos sectores comerciales mientras avancen los trabajos de construcción.

“La experiencia de las reparaciones realizadas en 2024 sobre el Puente Carretero dejó en claro que este tipo de intervenciones generan consecuencias concretas para muchos comerciantes, especialmente sobre Avenida 7 de Marzo y zonas aledañas”, señaló el concejal.

Además, sostuvo que resulta necesario coordinar medidas junto a comerciantes y distintos actores de la ciudad para minimizar el impacto que pueda provocar la obra.

Durante el encuentro también dialogaron sobre la situación actual del comercio local y la posibilidad de impulsar acciones conjuntas para acercar herramientas destinadas a comerciantes y familias de nuestra ciudad.

La construcción del nuevo puente entre nuestra ciudad y la capital provincial es considerada una de las obras de infraestructura más importantes para la región y actualmente presenta un avance superior al 40 %, según datos difundidos por Vialidad Provincial.