Aston Villa campeón de la Europa League con la seguridad del Dibu Martínez y un brillante Buendía

El Aston Villa se consagró campeón de la UEFA Europa League por primera vez en su historia al golear 3-0 al Friburgo en la final disputada en Estambul, con actuaciones destacadas de los argentinos Emiliano Martínez y Emiliano Buendía.

El equipo inglés volvió a levantar un título continental después de 25 años y tuvo en los futbolistas argentinos a dos piezas claves de la definición. Buendía marcó un gol y participó en la jugada del tercero, mientras que “Dibu” Martínez respondió con seguridad cada vez que fue exigido y volvió a ser determinante en una final internacional.

El conjunto dirigido por Unai Emery logró imponer condiciones desde el tramo final del primer tiempo. A los 41 minutos abrió el marcador con una volea de Youri Tielemans tras un centro de Lucas Digne.

Pocos minutos después apareció Buendía para ampliar la ventaja. El argentino recibió en el borde del área y definió con un potente zurdazo al ángulo para marcar el 2-0 antes del descanso.

En el complemento, Aston Villa mantuvo el dominio del partido y terminó de liquidarlo a los 13 minutos. Nuevamente Buendía fue protagonista al desbordar por izquierda y participar de la acción que terminó con el gol de Morgan Rogers para el 3-0 definitivo.

Por su parte, Martínez transmitió seguridad durante toda la noche y respondió con firmeza en las pocas llegadas del conjunto alemán. El arquero argentino volvió a destacarse en un partido decisivo y sumó un nuevo título internacional a su carrera.

La emoción del "Dibu" Martínez tras la consagración.

La consagración también significó un nuevo logro para Emery, que alcanzó su quinta Europa League como entrenador y amplió su récord en la competencia.

Buendía cerró además una destacada campaña continental: disputó los 15 partidos de Aston Villa en el torneo y terminó con cuatro goles y seis asistencias, consolidándose como una de las figuras del equipo inglés.

Tras el pitazo final, los dos argentinos celebraron juntos con la bandera argentina ante los hinchas de Aston Villa en una noche histórica para el club de Birmingham.