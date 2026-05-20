Estados Unidos acusó a Raúl Castro por el derribo de avionetas en 1996 y Cuba rechazó los cargos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra el ex presidente cubano Raúl Castro y otras cinco personas por su presunta participación en el derribo de dos avionetas de la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate ocurrido en 1996, un episodio en el que murieron cuatro personas y que volvió a tensar la relación entre Washington y La Habana.

La acusación fue presentada en Miami e incluye cargos por conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, homicidio y destrucción de aeronaves. Según los documentos judiciales, Castro era ministro de Defensa al momento del ataque aéreo y habría tenido responsabilidad en la operación militar.

Junto al ex mandatario cubano también fueron acusados los pilotos señalados como presuntos responsables del derribo: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.

El caso se remonta al 24 de febrero de 1996, cuando aviones de combate MiG-29 cubanos derribaron dos avionetas Cessna operadas por Hermanos al Rescate, un grupo de exiliados que realizaba misiones vinculadas a la búsqueda de balseros cubanos en el Caribe. En el hecho murieron los ciudadanos estadounidenses Armando Alejandre Jr., Carlos Costa y Mario de la Peña, además del residente permanente Pablo Morales.

De acuerdo con la Organización de Aviación Civil Internacional, las aeronaves se encontraban fuera del espacio aéreo cubano al momento del ataque. Además, el organismo sostuvo que las autoridades cubanas no intentaron interceptarlas previamente mediante comunicaciones o advertencias.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró que “durante casi 30 años, las familias de cuatro estadounidenses asesinados han esperado justicia” y afirmó que el gobierno norteamericano “no olvidará a sus ciudadanos”.

La acusación se conoció pocos meses después de que dirigentes políticos del estado de Florida impulsaran públicamente la posibilidad de avanzar judicialmente contra Castro por el episodio.

La respuesta del gobierno cubano no tardó en llegar. El presidente Miguel Díaz-Canel rechazó la acusación y denunció que se trata de “una acción política, sin ningún basamento jurídico” destinada a justificar una eventual agresión contra la isla.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, rechazó la acusación estadounidense.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Díaz-Canel sostuvo que Estados Unidos “miente y manipula” los hechos vinculados al derribo de las avionetas y defendió la actuación de Cuba.

Según expresó el mandatario cubano, el gobierno de la isla actuó “en legítima defensa” frente a reiteradas violaciones del espacio aéreo cubano por parte de integrantes de Hermanos al Rescate, a quienes calificó como “terroristas”. Además, afirmó que las autoridades estadounidenses habían sido advertidas en reiteradas oportunidades sobre esos vuelos.

Desde La Habana también recordaron declaraciones realizadas en 1996 por el entonces líder cubano Fidel Castro, quien reconoció haber dado “órdenes generales” para impedir incursiones aéreas sobre territorio cubano.

El episodio provocó fuertes tensiones diplomáticas entre ambos países y derivó, en aquel momento, en un endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra Cuba durante la presidencia de Bill Clinton.

