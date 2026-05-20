Sindicatos marcharon contra el cierre de PyMEs y la pérdida de empleos

Integrantes del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) realizaron este miércoles una protesta sobre la Avenida General Paz, a la altura de la localidad bonaerense de San Martín, en rechazo al cierre de más de 25.000 pequeñas y medianas empresas durante los últimos dos años.

La movilización reunió a representantes de más de 140 organizaciones gremiales, entre ellas la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), además de dirigentes sindicales, empresarios y autoridades políticas locales.

Durante la protesta, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó la política económica del Gobierno nacional y advirtió sobre el impacto de la crisis en el empleo y la producción.

“Cuando ocurrió la pandemia se perdieron 140.000 puestos de trabajo y desde que comenzó la gestión de Javier Milei se destruyeron más de 300.000 puestos de empleo registrados”, afirmó el dirigente sindical.

Además, Aguiar aseguró que la utilización de la capacidad industrial instalada cayó por debajo del 50 % y sostuvo que el escenario actual es más grave incluso que el registrado durante la pandemia.

“El futuro de la Argentina, con este Gobierno, es un futuro negro. Tenemos que empezar a pensar en el día después de Milei sabiendo que nos van a dejar tierra arrasada”, expresó.

Según indicaron los organizadores, la protesta también buscó visibilizar los 17 meses consecutivos de caída en la cantidad de empresas registradas ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

De acuerdo a los datos difundidos durante la movilización, el cierre de firmas surge de la comparación entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. Entre los sectores más afectados aparecen transporte y almacenamiento, con una caída del 15,7 %; actividades inmobiliarias, con casi 12 %; y construcción, con un retroceso del 9,6 %.

En la manifestación también participaron referentes de la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros y Molineros, además del intendente de San Martín, Fernando Moreira.