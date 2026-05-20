Miércoles 20 de mayo de 2026

Área Metropolitana — 20.05.2026 —

Cacho Deicas protagonizará una entrevista íntima y solidaria en DEMOS

El emblema de la cumbia santafesina repasará su trayectoria en una charla abierta. Todo lo recaudado será a total beneficio de la Asociación Al Rescate y La Usina Cumbiera.

Cacho Deicas protagonizará una entrevista íntima y solidaria en DEMOS.
Cacho Deicas protagonizará una entrevista íntima y solidaria en DEMOS.

Este jueves 21 de mayo a las 20:30 hs, el Centro Cultural y de Estudios DEMOS (9 de Julio 2239) recibirá a Rubén "Cacho" Deicas para el encuentro titulado "Escuchame, tenemos que conversar". La propuesta consistirá en una entrevista abierta y profunda para conocer de cerca la historia, las canciones y el camino recorrido por el icónico cantante.

El evento se plantea con un fuerte propósito comunitario, ya que el 100% de lo recaudado por la venta de entradas se destinará al apoyo del trabajo social y cultural que realizan la Asociación Al Rescate y La Usina Cumbiera en los barrios de la ciudad.

El encuentro se desarrollará en un ambiente distendido y propicio para el diálogo directo con el público. Las entradas tienen un valor de $10.000, incluyen una consumición con el ingreso y ya se encuentran disponibles de manera anticipada en www.demoscce.com

Información clave del evento:

  • Fecha y hora: Jueves 21 de mayo a las 20:30 hs.
  • Lugar: DEMOS (9 de Julio 2239).
  • Entradas: $10.000 (incluye una consumición).
  • Punto de venta: Disponibles online a través de www.ticketway.com.ar o en www.demoscce.com
  • Beneficiarios: Asociación Al Rescate y La Usina Cumbiera.

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