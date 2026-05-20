Cacho Deicas protagonizará una entrevista íntima y solidaria en DEMOS.

Este jueves 21 de mayo a las 20:30 hs, el Centro Cultural y de Estudios DEMOS (9 de Julio 2239) recibirá a Rubén "Cacho" Deicas para el encuentro titulado "Escuchame, tenemos que conversar". La propuesta consistirá en una entrevista abierta y profunda para conocer de cerca la historia, las canciones y el camino recorrido por el icónico cantante.

El evento se plantea con un fuerte propósito comunitario, ya que el 100% de lo recaudado por la venta de entradas se destinará al apoyo del trabajo social y cultural que realizan la Asociación Al Rescate y La Usina Cumbiera en los barrios de la ciudad.

El encuentro se desarrollará en un ambiente distendido y propicio para el diálogo directo con el público. Las entradas tienen un valor de $10.000, incluyen una consumición con el ingreso y ya se encuentran disponibles de manera anticipada en www.demoscce.com

Información clave del evento: