Diputados debate cambios en Zona Fría y el Gobierno busca recortar subsidios al gas

La Cámara de Diputados comenzó este miércoles el debate del proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de Zona Fría, un esquema que subsidia las tarifas de gas en regiones de bajas temperaturas mediante un recargo que pagan todos los usuarios del país.

La iniciativa oficial busca reducir el alcance del beneficio y volver, en gran parte, al esquema original vigente antes de la ampliación aprobada en 2021. Según estimaciones del Ejecutivo, el recorte permitiría un ahorro de entre $200.000 y $480.000 millones.

El régimen de Zona Fría fue creado en 2002 a través de la Ley 25.565 y contemplaba descuentos en las tarifas de gas para usuarios de la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. Sin embargo, en 2021 la Ley 27.637 amplió el beneficio a nuevas regiones, incluyendo municipios de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Actualmente, el sistema alcanza a más de 4 millones de usuarios residenciales y otorga descuentos de entre el 30% y el 50% sobre la tarifa de gas, con vigencia hasta 2031.

Uno de los principales cambios propuestos por el Gobierno apunta a limitar nuevamente el beneficio a los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna. De aprobarse el proyecto, millones de hogares incorporados en la ampliación de 2021 dejarían de recibir el subsidio.

Además, el Ejecutivo plantea modificar el funcionamiento del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que se financia con un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas que pagan todos los usuarios del sistema. Según el Gobierno, ese fondo resulta insuficiente para sostener el esquema actual y obliga a complementar los pagos con recursos del Tesoro Nacional.

La propuesta oficial también establece que los usuarios de las zonas incorporadas en 2021 solo podrán mantener el descuento si están incluidos dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), destinado a hogares de menores ingresos. Otro de los cambios previstos es que el subsidio deje de calcularse sobre el total de la factura y pase a aplicarse únicamente sobre el precio del gas.

El mayor impacto de la medida se daría en la provincia de Buenos Aires, una de las principales beneficiadas por la ampliación del régimen. También perderían el descuento localidades de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Mendoza, San Luis, Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán. En Santa Fe, por ejemplo, quedarían excluidas ciudades incorporadas en 2021 como Rosario.

El oficialismo confía en reunir los votos necesarios para obtener la media sanción en Diputados y avanzar con una de las reformas energéticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.