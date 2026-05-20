Miércoles 20 de mayo de 2026

Internacionales — 20.05.2026 —

Rusia y China advirtieron sobre planes nucleares “desestabilizadores” en Europa

Ambos gobiernos reafirmaron su compromiso con el tratado de no proliferación nuclear y cuestionaron las iniciativas impulsadas por algunos países europeos y sus aliados.

Rusia y China pidieron frenar la expansión de programas nucleares en otros países. (Crédito: Pallava Bagla / Corbis / Gettyimages.ru)
Rusia y China pidieron frenar la expansión de programas nucleares en otros países. (Crédito: Pallava Bagla / Corbis / Gettyimages.ru)

Los gobiernos de Rusia y China instaron a otros países a abandonar la idea de ampliar sus programas nucleares y manifestaron su preocupación por las iniciativas impulsadas por algunos Estados europeos vinculadas al desarrollo o eventual adquisición de armamento atómico.

La postura conjunta quedó plasmada en una declaración difundida este martes tras las conversaciones mantenidas entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su par chino, Xi Jinping.

En el documento, Moscú y Pekín expresaron especial inquietud por las intenciones de varios países europeos que actualmente no poseen armas nucleares y pidieron al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que siga de cerca la situación.

“Las partes instan encarecidamente a los Estados poseedores de armas nucleares y a sus aliados no nucleares a que renuncien cuanto antes a los planes profundamente desestabilizadores”, señala el texto oficial.

La declaración también cuestiona las llamadas “misiones nucleares conjuntas” y los esquemas de disuasión nuclear “ampliada” y “de vanguardia”, promovidos por algunos países aliados de potencias nucleares.

Además, Rusia y China reiteraron su respaldo al Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), considerado el principal acuerdo internacional para evitar la expansión del armamento nuclear.

Por otra parte, ambos gobiernos manifestaron preocupación por la acumulación de materiales nucleares en Japón, aunque no brindaron mayores precisiones sobre ese punto en el comunicado difundido tras el encuentro bilateral.

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