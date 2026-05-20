El líder supremo de Irán habló de “dos ejércitos terroristas globales” en medio de la tensión con EE.UU.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtabá Jameneí, aseguró este miércoles que su país enfrenta actualmente a “dos ejércitos terroristas globales”, en medio del incremento de la tensión diplomática y militar con Estados Unidos.

Las declaraciones fueron realizadas durante un mensaje difundido por medios iraníes con motivo del segundo aniversario de la muerte del expresidente Ebrahim Raisi. Allí, Jameneí sostuvo que Irán atraviesa una situación de resistencia inédita frente a amenazas internacionales.

“Nos encontramos ante la épica histórica y sin precedentes de la resistencia de la nación iraní frente a dos ejércitos terroristas mundiales”, expresó el líder iraní.

Además, consideró que la responsabilidad de las autoridades del país, incluidos los mandos militares y funcionarios, es hoy “mayor que en el pasado”, y pidió reforzar los esfuerzos para resolver problemas internos, especialmente los vinculados a la economía y las condiciones de vida de la población.

En paralelo, las tensiones entre Irán y Estados Unidos continúan escalando pese a la tregua alcanzada el pasado 7 de abril, que puso fin a casi 40 días de intensas hostilidades entre ambos países.

El conflicto diplomático volvió a profundizarse tras el fracaso de las negociaciones impulsadas por Washington. En las últimas semanas también se registraron amenazas cruzadas, acusaciones públicas y bloqueos navales de buques comerciales en el golfo Pérsico y el mar Arábigo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó como un “pedazo de basura” la respuesta enviada por Teherán al último borrador de acuerdo promovido por Estados Unidos y llegó a amenazar con “un asalto completo y a gran escala contra Irán”.

No obstante, posteriormente aseguró que decidió postergar un eventual ataque militar a pedido de líderes de países de la región. Este martes, incluso, afirmó que estuvo “a una hora” de reanudar las ofensivas.

Por su parte, las autoridades iraníes rechazaron nuevamente las acusaciones sobre un supuesto desarrollo de armas nucleares y sostuvieron que su programa atómico tiene fines exclusivamente pacíficos, vinculados a la producción de energía, la investigación científica y el desarrollo sanitario y agrícola.