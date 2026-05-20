Caso Villagoiz: la Fiscalía no descarta más implicados ni que contaran con información previa

Por Santotomealdía

El fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Gonzalo Iglesias, aseguró este miércoles que la investigación por el crimen de Francisco Villagoiz continúa abierta y no descartó la posible participación de más personas ni la existencia de algún tipo de “información” previa por parte de la banda vinculada al ataque ocurrido en Sauce Viejo en septiembre del año pasado.

Las declaraciones fueron realizadas luego de la audiencia desarrollada en los tribunales de Santa Fe, donde la Justicia dictó la prisión preventiva para los tres acusados detenidos por el hecho.

“Claramente no se descarta”, respondió Iglesias al ser consultado sobre la posibilidad de que alguien haya aportado información para que los atacantes llegaran hasta la vivienda de Villagoiz.

Iglesias explicó además que la Fiscalía investiga el caso bajo la hipótesis de un robo planificado y ejecutado por varias personas con funciones previamente definidas. “Entendemos que se trata de un hecho de robo, con clara intención de robo”, afirmó el funcionario judicial, quien detalló que los acusados fueron imputados por “homicidio criminis causa en concurso real con robo calificado”.

Según precisó, la reconstrucción realizada hasta el momento permitió establecer distintos roles entre los sospechosos. “Uno de ellos como conductor, la persona que los llevó, los aguardó y luego los sacó del lugar, y otras dos personas que ingresaron al domicilio”, describió. De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, uno de los atacantes redujo al amigo que acompañaba a Villagoiz durante la sobremesa, mientras que el otro habría sido quien efectuó el disparo fatal.

“Las circunstancias y la concurrencia de por lo menos tres personas, y la posible participación de algún otro más, acrecentaría ese número”, agregó Iglesias, al explicar que todavía no se descartan nuevas imputaciones.

El fiscal también sostuvo que no existen indicios de un vínculo previo entre los acusados y la víctima. “Entendemos que no había ningún tipo de conocimiento entre victimarios y víctima”, señaló.

Durante la conferencia, Iglesias reveló además que existen distintos elementos incorporados a la causa que refuerzan la hipótesis del robo, aunque aclaró que parte de esa información permanecerá bajo reserva para preservar a la familia.

“No tenemos ningún tipo de duda de que la modalidad y determinados elementos, incluso dichos que han quedado plasmados del propio Francisco Villagoiz después de ser herido, como ‘llévense todo, llévense todo’, son más que elocuentes respecto de la intención del ingreso de estas personas al domicilio”, expresó.

Por último, consultado acerca de una eventual participación policial, afirmó que no se cierra esa línea investigativa aunque aclaró que por el momento no existen elementos contundentes en esa dirección. “Si yo lo descartara a priori sería un error. Pero tampoco tenemos ninguna información que vaya orientada, por lo menos fuertemente, en ese sentido”, sostuvo.

La causa investiga el homicidio ocurrido durante la madrugada del 13 de septiembre de 2025 en una vivienda ubicada sobre calle Buenos Aires al 1400, en Sauce Viejo.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, Villagoiz compartía una reunión junto a un amigo cuando advirtió la presencia de intrusos dentro de la propiedad. En ese contexto tomó un arma para defenderse y se produjo un forcejeo durante el cual recibió un disparo en la cabeza.

La investigación incluyó durante los últimos meses análisis de cámaras de seguridad, intervenciones telefónicas y distintas tareas de inteligencia criminal que derivaron en los allanamientos y detenciones concretadas la semana pasada.

