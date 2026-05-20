Mejora la salud del niño que cayó de un camión: dejó la terapia intensiva

El niño de 9 años que permanece internado en el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” tras haber caído de un camión volcador municipal continúa evolucionando favorablemente y ya fue trasladado desde terapia intensiva a una sala de cuidados intermedios.

Según la actualización brindada este miércoles por el centro de salud, el paciente se encuentra desde el lunes por la tarde en el área de Cuidados Intermedios, donde permanece bajo seguimiento y control clínico.

La derivación a esa sala representa una nueva mejoría en la evolución del menor, que durante los primeros días posteriores al accidente había permanecido internado en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos con asistencia mecánica respiratoria y pronóstico reservado.

El último parte difundido el domingo ya había informado que el niño se encontraba estable y llevaba 48 horas sin respirador.

El accidente ocurrió la semana pasada en la zona de Sarmiento y Mosconi, cuando el menor cayó desde un camión volcador perteneciente a la Municipalidad. Tras el episodio fue asistido por vecinos y personal del SIES 107, que lo trasladó de urgencia al Hospital Alassia.

En los primeros informes médicos se indicó que el paciente presentaba una fractura occipital, además de una hemorragia intracerebral en el área frontal y un hematoma subdural occipital.