Copa Sudamericana: River enfrenta a Bragantino con la chance de clasificar a octavos

River Plate recibirá este miércoles a Red Bull Bragantino por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana con la posibilidad de asegurar su clasificación a los octavos de final y quedar muy cerca del primer puesto de la zona.

El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Monumental, contará con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y será televisado por DSports.

El equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. River lidera el Grupo H con 10 puntos, cuatro más que Bragantino y Carabobo, por lo que una victoria le permitirá asegurar de manera anticipada el boleto a la próxima instancia. Incluso podría garantizar el primer lugar si empata y Carabobo no derrota a Blooming.

Además del buen presente internacional, el Millonario llega fortalecido tras clasificarse a la final del Torneo Apertura luego de vencer 1-0 a Rosario Central en el Monumental.

Bragantino, en cambio, afronta una situación más comprometida. El conjunto brasileño necesita sumar para mantenerse con chances claras de clasificación y sabe que definirá buena parte de su futuro en la última fecha frente a Carabobo.

En el antecedente más reciente entre ambos, River se impuso 1-0 en Brasil con un gol agónico de Lucas Martínez Quarta.