Boca empató con Cruzeiro y deberá definir su clasificación en la última fecha

Boca igualó 1-1 frente a Cruzeiro en La Bombonera por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores y llegará a la última jornada con la obligación de vencer a Universidad Católica para depender de sí mismo en la pelea por la clasificación a los octavos de final.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda se puso en ventaja a los 15 minutos del primer tiempo gracias a un gol de Miguel Merentiel, que empujó a la red un centro cerrado de Leandro Paredes. A partir de allí, el Xeneize generó varias situaciones para ampliar la diferencia, pero se encontró con una gran actuación del arquero Otávio, una de las figuras de la noche.

Pese al dominio de Boca durante buena parte de la etapa inicial, el conjunto brasileño reaccionó en el complemento y alcanzó la igualdad a los 53 minutos por intermedio de Fagner. La jugada fue revisada por el VAR debido a una posible mano en el inicio de la acción, aunque finalmente el árbitro venezolano Jesús Valenzuela convalidó el tanto.

Con el partido abierto, ambos equipos tuvieron chances para quedarse con la victoria. Cruzeiro incluso debió afrontar el tramo final con un jugador menos tras la expulsión de Gerson a los 67 minutos, luego de una dura infracción sobre Leandro Paredes sancionada tras la intervención de la tecnología.

Boca llegó a convertir nuevamente a los 88 minutos con otra aparición de Merentiel, pero el gol fue anulado después de una revisión en el monitor por una mano previa de Milton Delgado en el inicio de la jugada.

En medio de un clima caliente, el conjunto de la Ribera no pudo sostener la presión ofensiva en los minutos finales y terminó sumando un empate que lo obliga a jugarse todo en la última fecha.

Ahora, Boca buscará sellar su clasificación a los octavos de final el próximo jueves 28 de mayo, cuando reciba en La Bombonera a Universidad Católica. En simultáneo, Cruzeiro enfrentará a Barcelona SC en Brasil para definir el futuro del grupo.