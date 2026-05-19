Rusia y China buscan reforzar su alianza con la llegada de Putin a Beijing

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó este martes a Beijing para mantener una reunión con su par chino, Xi Jinping, en una visita que busca ratificar la solidez de la alianza política y económica entre ambos países en medio del nuevo escenario internacional tras el reciente viaje de Donald Trump a China.

Según informó el Kremlin, ambos mandatarios mantendrán una agenda centrada en el fortalecimiento de la asociación estratégica entre Moscú y Beijing, con conversaciones vinculadas a cooperación económica, comercio bilateral y asuntos internacionales y regionales.

La llegada de Putin se produjo pocos días después de la visita de Trump a China, la primera de un presidente estadounidense en casi una década, contexto que agregó tensión geopolítica y mayor atención internacional al encuentro entre los líderes ruso y chino.

En la previa de la reunión, Putin y Xi intercambiaron “cartas de felicitación” por los 30 años de la asociación estratégica entre ambos países, un gesto diplomático que buscó exhibir continuidad y cercanía política entre las dos potencias.

China se mantiene como el principal comprador del petróleo ruso alcanzado por sanciones occidentales, mientras que Moscú profundizó en los últimos años su dependencia comercial y financiera de Beijing, especialmente tras el endurecimiento de las restricciones impuestas por Europa y Estados Unidos.

La relación personal entre ambos líderes también aparece como uno de los pilares del vínculo bilateral. En reiteradas ocasiones, Putin definió a Xi como un “querido amigo”, mientras que desde Moscú destacan la cercanía política construida durante los últimos años.

En un mensaje grabado dirigido al pueblo chino antes de aterrizar en Beijing, el mandatario ruso aseguró que las relaciones entre ambos países alcanzaron “un nivel verdaderamente sin precedentes” y sostuvo que “el comercio entre Rusia y China sigue creciendo”.

Por su parte, Xi Jinping afirmó que la cooperación bilateral “se profundizó y consolidó continuamente”, declaraciones que acompañaron el intercambio de mensajes oficiales entre ambos gobiernos.

Durante la visita, Putin y Xi buscarán avanzar en nuevos acuerdos para profundizar la cooperación económica y reforzar la coordinación política en un escenario internacional marcado por las tensiones entre China, Rusia y las potencias occidentales.