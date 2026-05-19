Arsenal rompió la sequía de dos décadas y se consagró campeón de la Premier League

El Arsenal volvió a lo más alto del fútbol inglés y se consagró campeón de la Premier League tras 22 años de espera. El equipo dirigido por Mikel Arteta aseguró el título luego del empate 1-1 entre el Manchester City y el Bournemouth por la fecha 37 del campeonato.

El City estaba obligado a ganar para llegar con chances a la última jornada, pero dejó puntos clave en su visita al Bournemouth y le terminó sirviendo el campeonato en bandeja a los “Gunners”.

El conjunto local abrió el marcador a los 39 minutos del primer tiempo gracias a una gran definición del francés Eli Kroupi, que clavó la pelota en el ángulo tras una asistencia de Adrien Truffert. El empate del City llegó recién en tiempo de descuento, a los 94 minutos, por intermedio del noruego Erling Haaland, aunque no le alcanzó para seguir en carrera por el título.

De esta manera, el Arsenal llegó a 82 puntos y se volvió inalcanzable para el equipo de Pep Guardiola, que quedó con 78 unidades y ya sin posibilidades matemáticas de alcanzar la cima.

El empate 1-1 entre el Manchester City y el Bournemouth le dio el título al Arsenal.

La consagración marcó el fin de una extensa sequía para el club londinense, cuyo último título de Premier League había sido en 2004 con el histórico equipo conocido como “Los Invencibles”, que terminó aquella temporada invicto.

Además, el empate le permitió al Bournemouth asegurarse un lugar en la próxima edición de la UEFA Europa League. El equipo todavía mantiene chances de clasificar a la Champions League si derrota al Nottingham Forest en la última fecha y se combinan otros resultados.

En el Bournemouth fue titular el defensor argentino Marcos Senesi, quien integra la prelista de jugadores elaborada por Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026.