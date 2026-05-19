La inflación mayorista volvió a subir y alcanzó el 5,2% en abril

La inflación mayorista volvió a acelerarse en abril y registró un aumento del 5,2%, más del doble del índice de precios al consumidor del mismo mes, que había sido del 2,6%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló una suba del 11,6% en lo que va de 2026 y un incremento interanual del 30,8%.

El dato representó además la segunda suba consecutiva de la inflación mayorista y mostró una aceleración de 1,8 puntos porcentuales respecto de marzo.

Según el informe oficial, el aumento estuvo impulsado principalmente por los “Productos nacionales”, que subieron 5,3%, mientras que los “Productos importados” avanzaron 2,5%.

Entre los rubros que más incidieron en el resultado mensual se destacaron “petróleo crudo y gas”, “productos refinados del petróleo”, “sustancias y productos químicos”, “alimentos y bebidas” y “productos de caucho y plástico”.

En particular, el segmento vinculado al petróleo registró una fuerte suba del 22,9% mensual, impulsada por el aumento internacional del crudo y el impacto de la guerra sobre los mercados energéticos.

Tras conocerse el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el aumento estuvo explicado “casi en un 85%” por el comportamiento del petróleo y sectores asociados.

“Si bien el número es alto, es importante aclarar que la variación es explicada casi en un 85% por la suba en el precio del petróleo y productos vinculados, producto de la guerra”, afirmó el funcionario en redes sociales.

Caputo señaló además que, si se excluye ese impacto externo, “la variación del resto del índice se estima en torno a 1,1% en el mes”.

El informe del INDEC también mostró subas en otros indicadores mayoristas. El índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) avanzó 4,8% en abril, mientras que el índice de precios básicos del productor (IPP) también registró un incremento del 4,8%.

Especialistas advirtieron que el comportamiento de los combustibles podría tener efectos sobre la inflación minorista en los próximos meses debido al impacto transversal que tienen los costos del transporte y la energía sobre distintos sectores de la economía.

“No es casual que Transporte haya sido el rubro con mayores aumentos en abril”, señaló el economista Santiago Casas, quien además advirtió sobre posibles efectos de segunda ronda sobre los precios.