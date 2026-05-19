Victoria Villarruel apuntó contra Adorni: “Estamos esperando todos la declaración jurada”

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, volvió a marcar distancia del núcleo duro del Gobierno nacional y dejó una frase que rápidamente generó repercusiones políticas al referirse al jefe de Gabinete y exvocero presidencial, Manuel Adorni.

“Estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni”, afirmó Villarruel durante una visita a la ciudad de Rosario, donde participó de una misa en homenaje a su padre fallecido hace cinco años.

La actividad se desarrolló en la Catedral rosarina y, tras la ceremonia, la titular del Senado habló con la prensa en medio del clima de tensión interna que atraviesa el oficialismo y las recientes controversias que involucran a dirigentes cercanos al presidente Javier Milei.

Consultada sobre las disputas dentro de La Libertad Avanza y las acusaciones que golpean al Gobierno, Villarruel evitó profundizar en la interna, aunque tomó distancia de los conflictos.

“Yo no participo de ninguna pelea. Desarrollo mi labor en el Senado de la Nación”, sostuvo la vicepresidenta. En la misma línea, remarcó que las explicaciones sobre las denuncias y cuestionamientos “las tiene que dar el presidente, su hermana o el resto de las personas que estén mencionadas”.

Durante el intercambio con los medios, Villarruel también destacó el trabajo realizado en la Cámara alta y aseguró que su gestión permitió ahorrar “27 mil millones de pesos” en el Senado.

Además, se diferenció del tono confrontativo que suele utilizar Milei contra periodistas y opositores. “Yo me mantengo siempre con mucho respeto hacia la sociedad y hacia todos los sectores”, expresó.

Sobre su presencia en Rosario, explicó que respondió a un motivo estrictamente familiar y religioso. “Hoy se cumple el quinto aniversario del fallecimiento de mi papá. Él era rosarino, está enterrado acá, era muy devoto de la Virgen del Rosario y siempre que vengo paso por la Catedral”, señaló.