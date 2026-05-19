Yael Falcón Pérez será el árbitro de la final entre River y Belgrano

La Liga Profesional confirmó este martes el equipo arbitral para la final del Torneo Apertura que disputarán River y Belgrano de Córdoba el próximo domingo en el estadio Mario Alberto Kempes.

El encargado de impartir justicia será Yael Falcón Pérez, quien estará acompañado por Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso como jueces asistentes. En tanto, Luis Lobo Medina será el cuarto árbitro del encuentro.

Por su parte, el VAR estará a cargo de Leandro Rey Hilfer, mientras que Salomé Di Iorio se desempeñará en el AVAR.

La gran final se jugará este domingo desde las 15.30 en Córdoba y definirá al campeón del primer torneo de la temporada en el fútbol argentino.

River accedió al partido decisivo luego de vencer 1-0 a Rosario Central en semifinales, con un gol de Facundo Colidio, y buscará sumar un nuevo título local para ampliar su condición de máximo campeón del fútbol argentino.

Belgrano, en tanto, consiguió la clasificación tras eliminar por penales a Argentinos Juniors luego de igualar en tiempo reglamentario. El equipo cordobés intentará conquistar el primer título de Primera División de su historia.

El encuentro se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes y contará con la presencia de ambas parcialidades en las tribunas.