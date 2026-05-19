Familias de nuestra ciudad recibieron las escrituras de sus viviendas en Casa de Gobierno

Por Santotomealdía



El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, encabezó este lunes la entrega de escrituras a 15 familias de nuestra ciudad y a otras seis de la ciudad de Santa Fe, en un acto realizado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno provincial.

La actividad se desarrolló en el marco de las políticas de regularización dominial impulsadas por la Provincia, que permiten a los propietarios acceder formalmente al título de sus viviendas y garantizar la seguridad jurídica sobre los inmuebles.

Durante el acto, Pullaro destacó el valor simbólico de concretar la entrega en uno de los espacios institucionales más representativos de la provincia. “Queríamos que esta entrega se hiciera en este ámbito y que quienes aún no conocían la Casa de Gobierno pudieran recorrerla”, expresó el mandatario.

Además, sostuvo que la escrituración representa “una oportunidad” para las familias que esperaron durante años acceder al título de propiedad de sus viviendas. En ese sentido, afirmó que “una escritura no es un papel más: es la titularidad del inmueble”.

Según se informó oficialmente, las políticas de regularización dominial son impulsadas a través de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo y del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.

En la actividad participaron también la ministra Victoria Tejeda, la diputada nacional Gisela Scaglia, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y el intendente de nuestra ciudad, Miguel Weiss Ackerley.

Durante su intervención, Weiss Ackerley agradeció “la decisión del gobernador y de todo su equipo para que los vecinos puedan acceder a documentos tan importantes, que hoy respaldan formalmente la propiedad de sus inmuebles”.

Entre los testimonios de los beneficiarios, Alicia López señaló que la obtención de la escritura representa “cerrar un ciclo” luego de años de espera y gestiones vinculadas a la regularización de la vivienda familiar.

Desde el Gobierno provincial indicaron que la entrega de escrituras forma parte de las políticas orientadas a consolidar el acceso al derecho a la vivienda mediante la formalización legal de la propiedad.