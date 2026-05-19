Boca recibe a Cruzeiro en un partido clave para seguir con vida en la Libertadores

Boca afrontará este martes un partido clave por la Copa Libertadores cuando reciba a Cruzeiro de Brasil por la quinta fecha del Grupo D. El encuentro se disputará desde las 21.30 en La Bombonera, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y transmisión de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega obligado a sumar luego de las derrotas sufridas en las últimas jornadas del certamen continental, resultados que lo dejaron en el tercer puesto de la zona y con poco margen de error en la pelea por la clasificación a octavos de final.

El Xeneize viene además de atravesar semanas complicadas tras quedar eliminado en el Torneo Apertura ante Huracán, también en condición de local. Ahora, buscará hacerse fuerte en casa para mantenerse con chances concretas de avanzar en la Libertadores.

Pese al presente irregular, Boca todavía depende de sí mismo para clasificar e incluso podría quedarse con el primer lugar del grupo si logra ganar los dos encuentros que le restan en esta fase.

Del otro lado estará Cruzeiro, uno de los líderes del Grupo D junto a Universidad Católica de Chile, ambos con siete puntos. El conjunto brasileño igualó sin goles en la última fecha y buscará dar un paso importante hacia la clasificación.

En el Brasileirao, el equipo conducido por Artur Jorge tampoco atraviesa su mejor momento y se mantiene lejos de los primeros puestos de la tabla.

Para este compromiso, Boca podría formar con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Cruzeiro, en tanto, saldría con Otávio; Fágner, Fabricio Bruno, Jonathan Jesús y Kaiki; Gerson y Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira y Christian; Kaio Jorge.