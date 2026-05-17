Belgrano eliminó a Argentinos por penales y jugará la final del Apertura ante River

Belgrano se convirtió en el segundo finalista del Torneo Apertura 2026 luego de superar a Argentinos Juniors por 4-3 en los penales, tras igualar 1-1 en los 120 minutos disputados en La Paternal. De esta manera, el conjunto cordobés enfrentará a River el próximo domingo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes.

El equipo local había sido superior durante gran parte del tiempo reglamentario y logró abrir el marcador rápidamente gracias a una buena acción colectiva que definió Facundo Jainikoski. Argentinos manejó mejor la primera mitad y contó con otras situaciones claras, incluida una llegada de Iván Morales que fue contenida por Thiago Cardozo.

En el complemento, el conjunto dirigido por Nicolás Diez perdió intensidad y retrocedió en el campo. Belgrano, obligado por el resultado, adelantó sus líneas y encontró el empate en la última jugada del tiempo regular. Tras un remate de Lucas Zelarayán que dio en el palo, Lucas Passerini asistió de cabeza y Nicolás “Uvita” Fernández marcó el 1-1.

Luego de la igualdad, el árbitro Nazareno Arasa señaló el final del tiempo reglamentario y el partido se extendió al alargue. En la prórroga, Belgrano comenzó mejor, aunque Argentinos terminó más cerca del triunfo y tuvo una oportunidad clara en los pies de Gastón Verón, que no logró definir con precisión.

La definición por penales tuvo varias emociones y cambios de escenario. Verón falló el primer remate para Argentinos al estrellarlo en el travesaño, aunque Belgrano no logró aprovecharlo porque el arquero Brayan Cortés contuvo los disparos de Lucas Zelarayán y Franco Vázquez.

Para el conjunto local convirtieron López Muñoz, Francisco Álvarez y Leandro Lozano, mientras que para Belgrano marcaron Passerini y Fernández. Más tarde, Gabriel Florentín desperdició la posibilidad de cerrar la serie para Argentinos, Emiliano Rigoni mantuvo con vida a los cordobeses y Enzo Pérez falló su ejecución ante Cardozo.

Finalmente, Ramiro Hernández convirtió el penal decisivo y desató el festejo de Belgrano, que quedó a un partido de conseguir el primer título de su historia.