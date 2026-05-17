Las jubilaciones mínimas perdieron 10,3% frente a la inflación desde que asumió Javier Milei

Las jubilaciones mínimas acumulan una pérdida del 10,3% de poder adquisitivo frente a la inflación desde el inicio del gobierno de Javier Milei, según un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

El estudio, realizado por el economista Nadín Argañaraz, analizó la evolución real de los ingresos jubilatorios entre noviembre de 2023 y abril de 2026 y concluyó que el deterioro afecta principalmente a quienes cobran la jubilación mínima junto con el bono extraordinario de $70.000.

De acuerdo con el trabajo, mientras los jubilados con ingresos equivalentes a tres haberes mínimos lograron una mejora real del 7,8%, quienes dependen del bono continúan perdiendo capacidad de compra.

El informe atribuyó esta situación al congelamiento del refuerzo extraordinario, que permanece sin actualizaciones nominales mientras la inflación continúa reduciendo su valor real.

El impacto del bono congelado

Según los cálculos del IARAF, un jubilado que cobra la mínima con bono debería haber percibido en abril de 2026 un ingreso equivalente a $502.207 para mantener el mismo poder adquisitivo que tenía en noviembre de 2023.

Sin embargo, el ingreso efectivo de ese sector fue de $450.286, lo que refleja la pérdida acumulada del 10,3%.

En contraste, quienes perciben ingresos equivalentes a tres jubilaciones mínimas cobraron en abril $1.140.859, por encima del equivalente actualizado estimado por el estudio, que se ubicó en $1.058.762.

Pérdidas acumuladas desde 2017

El informe también analizó la evolución de las jubilaciones en el largo plazo y sostuvo que el deterioro del poder adquisitivo previsional se arrastra desde hace varios años.

Según el trabajo, un jubilado que cobra la mínima perdió desde 2017 el equivalente a 17,3 haberes mensuales, lo que representa aproximadamente $11,4 millones medidos a valores actuales de abril de 2026.

En tanto, quienes perciben ingresos equivalentes a tres haberes mínimos acumularon una pérdida cercana a 26,1 jubilaciones mensuales, estimada en alrededor de $51,6 millones.

El estudio remarcó además que, aunque la desaceleración inflacionaria permitió cierta recuperación de las jubilaciones actualizadas por movilidad, ese efecto no alcanzó plenamente a quienes dependen del bono adicional para completar sus ingresos.