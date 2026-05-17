La OMS declaró una emergencia sanitaria internacional por un brote de ébola en África

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este domingo el estado de “emergencia de salud pública de importancia internacional” ante un nuevo brote de ébola detectado en África central, principalmente en la República Democrática del Congo (RDC) y en Uganda.

La medida fue adoptada luego de que las autoridades sanitarias detectaran un avance del virus asociado a la variante Bundibugyo, una de las cepas más agresivas del ébola.

Según datos oficiales, la situación más crítica se registra en la provincia congoleña de Ituri, donde ya se confirmaron ocho casos positivos por laboratorio, cerca de 300 casos sospechosos y más de 80 muertes presuntas vinculadas al brote.

El escenario generó mayor preocupación en las últimas horas tras confirmarse dos contagios y una muerte en Kampala, la capital de Uganda. De acuerdo con los reportes sanitarios, los pacientes no tendrían vínculos epidemiológicos entre sí, lo que encendió las alarmas sobre una posible circulación comunitaria del virus.

Pese a la declaración de emergencia internacional, la OMS aclaró que el brote actual “todavía no reúne los criterios legales estrictos” para ser catalogado formalmente como pandemia bajo el Reglamento Sanitario Internacional.

Tras el anuncio, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC África) expresaron su preocupación por el movimiento migratorio en las regiones afectadas y convocaron a una reunión de urgencia con organismos sanitarios de Estados Unidos, China y Europa para coordinar asistencia técnica y envío de insumos.

El ébola es una enfermedad viral altamente letal, con tasas de mortalidad que pueden variar entre el 60% y el 80%, según los antecedentes registrados en distintos brotes.

La enfermedad se transmite por contacto directo con fluidos corporales y sus síntomas incluyen fiebre alta, debilidad extrema y hemorragias internas y externas.

Con esta declaración, la OMS busca acelerar la coordinación internacional y garantizar financiamiento para fortalecer controles sanitarios, vigilancia epidemiológica y distribución de tratamientos experimentales en las zonas afectadas.