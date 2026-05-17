Condenaron al subjefe de la Comisaría Octava por exigir dinero a cambio de devolver una moto

Un subcomisario de la Comisaría Octava de la ciudad de Santa Fe fue condenado por exigirle dinero a un hombre a cambio de recuperar una motocicleta y evitar que fuera detenido por una supuesta falsa denuncia.

Se trata de Roque Oscar Romero, de 43 años, quien se desempeñaba como subjefe de la dependencia policial. La sentencia fue dictada por el juez Pablo Busaniche en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales de la capital provincial.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), Romero recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, una inhabilitación por seis años para ejercer la función policial y una multa de 2 millones de pesos.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Ezequiel Hernández, quien indicó que el subcomisario fue condenado como coautor del delito de exacciones ilegales agravadas.

Desde la Fiscalía señalaron además que Romero se suma al inspector Patricio Emmanuel Piacenza y al suboficial Germán Luis Noval, quienes ya habían sido condenados recientemente por el mismo hecho y recibieron idénticas penas.

El hecho investigado

De acuerdo con la investigación, el episodio ocurrió el 22 de abril alrededor de las 16.30 dentro de la Comisaría Octava.

“El hombre fue obligado a pagar un millón de pesos a cambio de recuperar una motocicleta perteneciente a su pareja, que había sido secuestrada en Sauce Viejo”, indicó Hernández.

Según el fiscal, los policías además amenazaron a la víctima con “llevarlo preso” por falsa denuncia y le aseguraron que podía pasar “15 años privado de su libertad” si no entregaba el dinero exigido.

Un día después, la víctima acudió a la Unidad Especial de Asuntos Internos para denunciar lo ocurrido, lo que dio inicio a la investigación judicial.

Entrega controlada y detenciones

El fiscal explicó que el 24 de abril se realizó una “entrega controlada”, procedimiento en el cual la víctima entregó billetes previamente marcados a Piacenza y Noval dentro de la dependencia policial.

Mientras agentes de Asuntos Internos aguardaban afuera del edificio, la víctima salió de la comisaría y luego ingresó el personal policial que participaba del operativo.

“Los investigadores encontraron el dinero que los condenados habían cobrado ilegítimamente”, sostuvo Hernández. A partir de ese procedimiento, Piacenza y Noval fueron detenidos en el lugar.

La investigación continuó posteriormente para determinar la participación de Romero, quien fue identificado y acusado pocos días después.

Desde el MPA indicaron que tanto el acusado como su defensa aceptaron la pena impuesta y prestaron conformidad con el procedimiento abreviado.