Robaron unos 50 metros de cables en Adelina Oeste y los vecinos denuncian una ola de delitos

Por Santotomealdía



Vecinos de Adelina Oeste denunciaron el robo de aproximadamente 50 metros de cables de telecomunicaciones durante la madrugada de este sábado, en un episodio que quedó registrado por cámaras de seguridad y que volvió a generar preocupación por la inseguridad en la zona.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calle 1° de Mayo y pasaje David, donde, según relataron habitantes del barrio, dos hombres fueron vistos cerca de la 1 de la madrugada intentando cortar cables instalados sobre postes del tendido.

De acuerdo con el testimonio de vecinos, tras un llamado al 911, efectivos policiales llegaron al lugar y los sospechosos se retiraron sin concretar el robo. Sin embargo, horas más tarde, entre las 4 y las 5 de la mañana, los delincuentes regresaron y lograron llevarse parte del cableado.

“Estamos sufriendo robos de todo tipo y el tema de cables es una constante”, expresó una vecina del barrio en diálogo con radio Aire de Santa Fe.

La mujer señaló además que los habitantes del sector viven con temor debido a la reiteración de hechos delictivos y que actualmente analizan implementar medidas de prevención, entre ellas sistemas de alarma comunitaria y seguridad privada.

El robo de cables se convirtió en una problemática recurrente en distintos sectores de la ciudad, afectando servicios de telecomunicaciones y generando perjuicios para vecinos y comercios.