Cuvertino: “Todo lo que podamos hacer para que hoy subsistan las pymes es prioritario”

En medio de fuertes reclamos por el escenario crítico que atraviesa hoy el sector productivo, la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara de Diputados de Santa Fe, que preside Mariano Cuvertino (PS-Unidos), comenzó a trabajar en el proyecto de ley de “Promoción y Desarrollo para MiPyMEs”. La iniciativa, presentada por el senador Julio Paco Garibaldi (PS-Unidos) cuenta con media sanción, busca ser un dique de contención frente a la situación actual y una herramienta de despegue para el sector que abarca al 90% de las empresas en la provincia y que genera más del 50% del empleo formal privado.

“Santa Fe tiene una estructura productiva compuesta mayoritariamente por pymes. Es tal su impacto en el empleo, que cada peso facturado por una pyme se asocia a tres veces más empleo que uno facturado por una gran empresa”, explicó Cuvertino. “Mientras el plan económico nacional asfixia a este sector, en Santa Fe elegimos acompañarlo”, agregó.

El proyecto busca dar continuidad a políticas ya impulsadas tanto desde la legislatura, como la reciente reforma al Código Procesal Laboral de Santa Fe, así como desde el Ejecutivo provincial, a través de los beneficios incluidos en la última Ley Tributaria, que en los primeros tres meses del año alcanzó a 10.936 empresas y permitió la creación de más de 8.585 nuevos puestos, y el reciente plan para aliviar las deudas tributarias.

“El gobierno de Santa Fe está en el camino correcto, en este momento, todo lo que podamos hacer para que subsistan las pymes es prioritario. Pero hacia adelante, queda el desafío de hacer crecer a las empresas, y por eso impulsamos este proyecto de ley del senador Garibaldi”, agregó Cuvertino.

En ese sentido, Cuvertino destacó los grandes principios que orientan esta estrategia: “en primer lugar, la inversión productiva debe dejar de pagar impuestos ya que son recursos que si se reinvierten generan riqueza. En segundo lugar, hay que alentar la inversión en pymes para que ganen escala si queremos mayor desarrollo económico, más productividad y la generación de empleo de calidad con mejores salarios".

Cuvertino destacó también que próximamente comenzará una ronda de encuentros con actores provinciales. “El aporte de los sectores productivos será fundamental para enriquecer el texto y garantizar que las soluciones que proponemos lleguen de manera efectiva a todo el territorio de Santa Fe”.

Potenciar la producción y el empleo genuino

El proyecto propone incentivos para empresas que inviertan en infraestructura, maquinaria, innovación, transformación digital, eficiencia energética y mejora de procesos productivos. También contempla beneficios para nuevas contrataciones, financiamiento, asistencia técnica, capacitación laboral y reducción de trabas burocráticas mediante herramientas como una ventanilla digital única y plazos máximos para trámites vinculados a la energía

“A diferencia del gobierno nacional, en Santa Fe no le pedimos paciencia al sector productivo. Lo acompañamos con medidas concretas. Este proyecto va en esa dirección: más productividad, más competitividad y más trabajo formal”, expresó Paco Garibaldi. “No queremos empresas sobreviviendo. Queremos empresas creciendo”, concluyó el senador.