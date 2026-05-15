La inflación en Santa Fe fue del 3% en abril y acumuló 12,6% en lo que va del año

Por Santotomealdía



La inflación en la provincia fue del 3% durante abril, según informó este jueves el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 12,6% en los primeros cuatro meses de 2026 y alcanzó una variación interanual del 32,9%.

El dato provincial mostró una desaceleración respecto de marzo, cuando el IPC había sido de 3,6%. Sin embargo, varios rubros continuaron registrando aumentos importantes, especialmente Educación, Transporte y comunicaciones y Vivienda y servicios básicos, que estuvieron entre los capítulos con mayor incidencia en el índice general.

De acuerdo al informe oficial, el rubro que más aumentó en abril fue Educación, con una suba del 6,3%, seguido por Transporte y comunicaciones con 4,7% y Vivienda y servicios básicos con 3,2%. También se ubicaron por encima o cerca del promedio general Esparcimiento (2,9%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,8%) y Atención médica y gastos para la salud (2,5%).

En tanto, el capítulo de Alimentos y bebidas, el de mayor peso dentro de la canasta de consumo, registró un incremento del 2,2% mensual. Según el IPEC, los mayores aumentos dentro de ese rubro se dieron en productos como lechuga (19,7%), cebolla (17,1%), naranja (8,9%) y filet de merluza fresco (9,4%). También se observaron subas en lácteos, bebidas y productos elaborados.

Por el contrario, algunos productos mostraron bajas durante abril, entre ellos el tomate redondo (-16,3%), la manzana (-4,1%), el asado (-1,4%) y los fideos secos (-1,6%).

El informe del organismo provincial indicó además que el rubro con mayor incidencia sobre el nivel general fue Transporte y comunicaciones, con 0,97 puntos porcentuales, seguido por Alimentos y bebidas, que aportó 0,78 puntos al índice mensual.

En la comparación interanual, los sectores que más aumentaron fueron Vivienda y servicios básicos (44%), Educación (38,2%) y Transporte y comunicaciones (36,9%), todos por encima del promedio general de inflación provincial.

Según detalló el IPEC, el operativo de relevamiento del IPC se realiza mensualmente sobre aproximadamente 22.400 precios en unos 1.000 comercios y establecimientos distribuidos en toda la provincia.