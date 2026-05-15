Tragedia en Maldivas: murieron cinco turistas italianos durante una excursión de buceo

Una tragedia conmociona a las Maldivas luego de que cinco turistas italianos que participaban de una excursión de buceo fueran hallados muertos tras desaparecer durante una inmersión en el atolón de Vaavu, una de las zonas más reconocidas del archipiélago por sus cuevas y arrecifes de coral.

El episodio ocurrió durante una salida organizada a bordo del yate de lujo Duke of York, operado por la empresa Luxury Yacht Maldives. Según los primeros reportes, el grupo realizaba una actividad de turismo científico vinculada al estudio de la flora y fauna submarina cuando perdió contacto con la embarcación.

La alarma se activó cuando los cinco buzos no regresaron a la superficie en el horario previsto. A partir de allí comenzó un operativo de búsqueda encabezado por las autoridades locales y efectivos de la Fuerza Nacional de Defensa de Maldivas.

En un primer momento se recuperó el cuerpo de Monica Montefalcone, hallado dentro de una cueva submarina a unos 70 metros de profundidad. El dato llamó la atención de los investigadores debido a que el límite permitido para el buceo recreativo en el país es de 30 metros.

Con el correr de las horas, las autoridades confirmaron también la muerte de las otras cuatro personas desaparecidas: Giorgia Sommacal, la investigadora Muriel Oddenino y los instructores de buceo Gianluca Benedetti y Federico Gualtieri.

Las tareas de rescate se vieron complicadas por el fuerte oleaje y las malas condiciones climáticas en la zona. Incluso el servicio meteorológico local había emitido una alerta amarilla vigente durante el operativo.

Los investigadores manejan distintas hipótesis para explicar la tragedia. Entre ellas, un posible inconveniente con la mezcla de oxígeno de los tanques, corrientes térmicas repentinas, problemas de orientación dentro de la cueva o dificultades provocadas por el mal tiempo.

La cueva donde fueron encontrados los cuerpos tendría una extensión cercana a los 260 metros y los especialistas creen que el grupo pudo haber quedado atrapado en su interior durante la inmersión.

Las autoridades locales consideran que se trata del peor accidente de buceo registrado en la historia reciente de Maldivas, un destino internacionalmente reconocido por este tipo de actividades turísticas.

El ministro de Turismo italiano, Gianmarco Mazzi, expresó sus condolencias tras conocerse la noticia y lamentó la muerte de los cinco ciudadanos italianos que se encontraban de vacaciones en el archipiélago.