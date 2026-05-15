Luego de un nuevo aumento, así quedaron los precios de los combustibles en nuestra ciudad

Por Santotomealdía

Tras el nuevo aumento aplicado por las petroleras en todo el país, las estaciones de servicio de Santo Tomé actualizaron sus pizarras y los combustibles volvieron a registrar subas en la ciudad.

El incremento ronda el 1% y comenzó a regir en las últimas horas, luego de que YPF confirmara una actualización de precios vinculada a la evolución de distintas variables del sector, entre ellas el valor internacional del petróleo, impuestos y costos operativos.

Con los nuevos valores, la nafta súper ya supera los $2.080 por litro en todas las estaciones de servicio de nuestra ciudad, mientras que las versiones premium se ubican por encima de los $2.250 y llegan hasta casi $2.400 en algunos casos.

En el caso del diésel, los precios también mostraron incrementos y las variedades premium ya superan ampliamente los $2.400 por litro.

Los precios en nuestra ciudad

YPF

Nafta Súper: $2.083

Infinia: $2.257

Diésel: $2.255

Infinia Diésel: $2.414



Shell

Nafta Súper: $2.092

V-Power Nafta: $2.399

Evolux Diésel: $2.299

V-Power Diésel: $2.557



Axion

Nafta Súper: $2.079

Quantium Nafta: $2.379

Diésel: $2.329

Quantium Diésel: $2.529



Gulf

Nafta Súper: $2.087

Nafta Premium: $2.257

Diésel: $2.249

Diésel Premium: $2.418

La actualización de precios se produce en un contexto marcado por la volatilidad internacional del petróleo debido al conflicto en Medio Oriente. En ese marco, YPF confirmó esta semana que mantendrá un esquema de “micropricing”, con valores diferenciados según zonas y franjas horarias, además de utilizar una “cuenta compensadora” para amortiguar parcialmente el impacto de las subas internacionales en el mercado local.