Venezuela a oscuras: el 90% de los hogares sufre cortes de luz

Un relevamiento realizado por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas volvió a evidenciar la profundidad de la crisis eléctrica en Venezuela. Según la encuesta, apenas el 10% de los hogares afirmó no sufrir interrupciones en el suministro de energía, mientras que la gran mayoría registra cortes frecuentes.

El estudio detalla que el 39% de las viviendas experimenta apagones diarios de varias horas, el 35% señaló que las interrupciones ocurren al menos una vez por semana durante lapsos prolongados y un 15% indicó que las fallas se producen mensualmente. En conjunto, los datos muestran que nueve de cada diez hogares enfrentan algún tipo de afectación en el servicio eléctrico.

La encuesta también confirma que la amplia mayoría de la población está conectada a la red pública, aunque la continuidad del suministro sigue siendo irregular y condiciona la vida cotidiana, desde las tareas domésticas hasta el funcionamiento de actividades comerciales y de servicios.

En este contexto, distintos sectores han advertido sobre el impacto estructural de los cortes de energía, en un país donde el sistema eléctrico continúa siendo uno de los principales desafíos en materia de infraestructura y prestación de servicios básicos.

Mientras se anuncian planes oficiales de recuperación y mejoras en el sistema, los datos reflejan que las interrupciones siguen siendo una realidad extendida en gran parte del territorio venezolano.