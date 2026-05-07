Desde este viernes rige el nuevo cuadro tarifario de Continental: $2.285 para viajar a Santa Fe

Por Santotomealdía

Desde este viernes 8 de mayo comenzará a regir el nuevo cuadro tarifario de la empresa Continental para los servicios interurbanos que conectan a nuestra ciudad con Santa Fe y otras localidades de la región. La actualización se aplicará a través del sistema SUBE, luego de la autorización otorgada por el Gobierno provincial semanas atrás.

Tal como se había informado, el incremento autorizado es del 30,57%. En el caso del tramo entre Santo Tomé y Santa Fe, uno de los más utilizados por los vecinos de la ciudad, el boleto pasará a costar $2.284,98 mientras que el urbano subirá a $2.100.

Además del recorrido hacia la capital provincial, también se actualizarán las tarifas de los distintos trayectos operados por la empresa.

Tarifas vigentes desde el 8 de mayo

Boleto urbano Santo Tomé: $2.100

Santo Tomé: $2.100 Santo Tomé – Santa Fe: $2.284,98

$2.284,98 Santo Tomé – Rincón: $3.629,84

$3.629,84 Santo Tomé – Arroyo Leyes: $4.041,14

$4.041,14 Santo Tomé – Los Zapallos: $4.929,01

$4.929,01 Santo Tomé – Sauce Viejo: 2.467,77

La suba se da en el marco del esquema de actualizaciones tarifarias que viene aplicándose en el transporte interurbano, en un contexto atravesado por la quita de subsidios nacionales y el incremento sostenido de los costos operativos del sector.

