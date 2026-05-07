Jueves 07 de mayo de 2026

Interés General — 07.05.2026 —

Desde este viernes rige el nuevo cuadro tarifario de Continental: $2.285 para viajar a Santa Fe

Es porque impacta en el sistema SUBE el incremento autorizado por el gobierno provincial semanas atrás. La tarifa plana entre nuestra ciudad y la capital pasa a costar $2.284,98.

Desde este viernes aumenta el boleto de colectivo en nuestra ciudad.
Desde este viernes aumenta el boleto de colectivo en nuestra ciudad.

Por Santotomealdía

Desde este viernes 8 de mayo comenzará a regir el nuevo cuadro tarifario de la empresa Continental para los servicios interurbanos que conectan a nuestra ciudad con Santa Fe y otras localidades de la región. La actualización se aplicará a través del sistema SUBE, luego de la autorización otorgada por el Gobierno provincial semanas atrás.

Tal como se había informado, el incremento autorizado es del 30,57%. En el caso del tramo entre Santo Tomé y Santa Fe, uno de los más utilizados por los vecinos de la ciudad, el boleto pasará a costar $2.284,98 mientras que el urbano subirá a $2.100.

Además del recorrido hacia la capital provincial, también se actualizarán las tarifas de los distintos trayectos operados por la empresa.

Tarifas vigentes desde el 8 de mayo

  • Boleto urbano Santo Tomé: $2.100
  • Santo Tomé – Santa Fe: $2.284,98
  • Santo Tomé – Rincón: $3.629,84
  • Santo Tomé – Arroyo Leyes: $4.041,14
  • Santo Tomé – Los Zapallos: $4.929,01
  • Santo Tomé – Sauce Viejo: 2.467,77

La suba se da en el marco del esquema de actualizaciones tarifarias que viene aplicándose en el transporte interurbano, en un contexto atravesado por la quita de subsidios nacionales y el incremento sostenido de los costos operativos del sector.
 

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